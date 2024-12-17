Есть угроза, что какое-то количество нефтепродуктов попало на побережье оккупированного Крыма.

Мазут, который вытекает из российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", потерпевших крушение в районе Керченского пролива, может добраться до Украины.

Как рассказал "Украинскому радио" и.о. директора научно-исследовательского учреждения "Украинский научный центр экологии моря" Виктор Коморин, по предварительным оценкам, одно из судов, которое разломилось пополам, перевозило около 4,3 тыс. тонн мазута. Уже есть сообщения о том, что нефтяные пятна достигли российского курортного города Анапа.

Коморин объясняет, что мазут при нынешних погодных условиях имеет особенность оседать на дно, но часть вещества в виде эмульсии и пленки будет распространяться на значительные расстояния. Сейчас наиболее вероятно, что нефтепродукты уже загрязнили южную часть Керченского пролива.

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Он пояснил, что не может предоставить более точную оценку потому, что ситуация осложняется отсутствием спутниковых данных из-за значительной облачности в регионе.

"Мы сделали математическое моделирование, но с определенными допущениями, поскольку у нас нет точных координат, где именно эти суда потерпели крушение. Необходимо отметить, что оба эти судна были с отключенными AIS - это глобальная система наблюдений за судами. У одного из этих судов было отключение за 4 дня до того, а у другого более недели. То есть, где именно они находились в момент аварии, мы до сих пор не знаем", - отметил он.

По словам эксперта, вряд ли Россия намеренно вызвала катастрофу, чем нанесла ущерб и себе. Вероятно, танкеры использовали в экономических или военных целях, поэтому их системы AIS были отключены. Однако море не имеет границ - загрязнение не ограничится только российскими территориями и может задеть украинский берег, в частности Крым. Коморин сказал:

"Влияние, соответственно, не только на тех территориях, которые касаются России, но и на наших украинских территориях. До сих пор есть угроза того, что какое-то количество нефтепродуктов попало на побережье Крыма. Мы до сих пор этого точно не знаем".

Относительно ликвидации последствий аварии, эксперт отметил, что обычно нефтяные пятна локализуются специальными бонами, после чего их собирают механизмами или нейтрализуют химическими веществами. Однако до сих пор нет никакой информации о том, проводятся ли такие работы.

Коморин также прокомментировал общее экологическое загрязнение Черного и Азовского морей, в частности из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. По его словам, одним из самых показательных примеров является массовая гибель морской фауны на Одесском побережье. В частности тогда, летом 2023 года, в течение недели после аварии погибло более 50% мидий, что свидетельствует о разрушительном влиянии катастрофы на морскую среду.

По его словам, при определенных погодных условиях воды Днепро-Бугского лимана приносят в Одессу токсичные и биогенные вещества, приводящие к явлениям вроде "красного прилива" и массового цветения воды. Такие изменения указывают на то, что экосистема Черного моря, которая подверглась значительному удару, остается очень уязвимой даже в условиях относительного снижения экологического давления.

"Мы до сих пор видим при определенных ветрах, когда воды из Днепро-Бугского лимана попадают к Одесскому побережью, что у нас поднимается уровень токсичных и биогенных веществ, которые вызывают такие последствия, как, например, "красный прилив", который мы видели этой осенью, другие виды массового цветения", - подчеркнул руководитель учреждения.

Он добавил, что экосистема уже претерпела определенные изменения, и поэтому даже минимальное воздействие вызывает ее острую реакцию.

"Поэтому мы должны более бережно относиться к морю и к морским обитателям", - подытожил Коморин.

Авария российских танкеров в Керченском проливе

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В Черное море попал мазут, который они транспортировали. Руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский заявил, что последствия аварии будут катастрофическими. Он предположил, что в море попало более 8 тысяч тонн нефтепродуктов. Температура воды - 7-10 градусов по Цельсию, а это значит, что значительная часть мазута окажется в виде сгустков на дне, и собрать его уже невозможно. Они будут перемещаться течениями и с повышением температуры периодически всплывать в виде радужной жирной пленки.

17 декабря стало известно, что нефтепродукты уже прибило к курортному городу Анапа (Краснодарский край РФ). Местные жители опубликовали соответствующее видео, на нем - впечатляющие последствия катастрофы. По словам местных жителей, шторм принес огромное количество мазута с танкера, расколовшегося в Керченском проливе. Большие сгустки нефтепродуктов покрывают песчаную зону и воду одного из известных пляжей.

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