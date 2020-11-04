Министерство защиты окружающей среды выступает категорически против отсрочки выполнения плана.

В правительстве «идут разговоры» о продлении сроков выполнения Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигающих установок вместо реализации указанных норм в срок.

Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в интервью УНИАН.

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По его словам, в стране действует Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигающих установок, который «просто нужно выполнить». В нем есть вопрос закрытия ТЭЦ, уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу.

«Сейчас идут разговоры о том, чтобы продлить срок выполнения плана по природоохранным мероприятиям относительно крупных сжигающих установок. Мы со своей стороны, как экологи, не поддерживаем никакого удлинения. Мое видение - план надо выполнять вовремя, а не откладывать. Иначе мы его никогда не выполним», - подчеркнул он.

Абрамовский пояснил, что причиной возможной отсрочки выполнения плана является якобы нехватка средств на модернизацию у предприятий-загрязнителей.

«По версии загрязнителей, на это не хватает средств. Да, возможно, сегодня не лучший рынок для генерации электроэнергии. Но было и хорошее время. Надо делать шаги. Сейчас необходимо привлекать инвестиции и пересматривать планы по развитию бизнеса. Возможно, и путем закрытия», - добавил он.

По информации министра, ежегодно около 60 тысяч украинцев умирают преждевременно от того, что атмосферный воздух загрязнен сверхнормативно.

Уменьшение загрязнения воздуха в Украине

Ранее Украина в рамках договора об учреждении Энергетического сообщества обязалась проводить мероприятия для уменьшения загрязнений атмосферного воздуха, которые, в частности, предусматривали модернизацию крупных установок сжигания. Сокращение этих выбросов также предусмотрено соответствующими действующими разрешениями на выбросы крупных сжигающих установок.

В основном речь идет о крупнейших загрязнителях атмосферного воздуха в Украине – теплоэлектростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).

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Автор: Анна Бредихина