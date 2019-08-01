Если ТЭС из-за Нацплана начнут останавливать энергоблоки, то мы не сможем обеспечить потребителей электроэнергией - Укрэнерго

Если оставить без изменений сроки реализации Национального плана по сокращению выбросов (Нацплан), то это может привести к остановке блоков ТЭС, а значит и к дефициту мощностей в энергосистеме. Такое мнение высказал заведующий отделом прогнозирования атомной и возобновляемой энергии Института общей энергетики НАН Украины Борис Костюковский.

"Вывод блоков тепловых электростанций из эксплуатации - это дефицит мощностей. То есть мы не сможем обеспечить потребителей электроэнергией. А получится ли компенсировать это все импортом – большой вопрос", - отметил Борис Костюковский.

Эксперт отметил, что в случае отсутствия переноса срока выполнения мероприятий Нацплана уже в 2020 году будет остановлен ряд блоков крупных станций. В частности, с 1 января 2020 гогда могут быть выведены из эксплуатации один блок Трипольской ТЭС государственной ПАО «Центрэнерго», а также один блок Славянской ТЭС ПАО «Донбассэнерго». Суммарно уже с нового года энергосистема может недосчитаться 1250 Мвт мощности, если сроки реализации Национального плана не будут смещены.

"Я негативно оцениваю происходящее. Мы принимаем на себя обязательства, которые выполнить не можем. А потом оказывается, что денег на эти мероприятия (в рамках Нацплана по сокращению выбросов) нет", - сообщил Борис Костюковский.

Напомним, что Национальный план по сокращению выбросов был принят Украиной в декабре 2017 г. как обязательства по линейному сокращению выбросов в рамках Соглашения об Ассоциации с Европой. При Министерстве топлива и энергетики Украины была создана рабочая группа, которая должна была разработать механизм финансирования экологических мероприятий в рамках Нацплана, но механизм так и не был найден, а согласно обязательств первые два энергоблока украинских ТЭС должны работать с серо-азотоочистками уже с 1 января 2020.

В результате чего Кабмин 17 июля подготовил постановление о переносе сроков реализации Нацплана на 2 года, чтоб не допустить дестабилизации энергосистемы.

Как ранее сообщалось, по словам главы общественного совета при Министерстве экологии и президент ГО "Жива планета" Светланы Берзиной, Украина сохранит темпы сокращения выбросов в атмосферу за счет снижения выработки электроэнергии на ТЭС и тем самым выполнит обязательства перед ЕС даже в случае смещения сроков выполнения национального плана. При этом эксперт заявила «Украинским новинам», что основная проблема Нацплана – это не соответствие экономическим условиям и ее надо решать, чтоб проводить модернизацию.