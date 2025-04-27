Животных в зоне отчуждения очень донимают мины, оставленные российской армией, рассказал Григорий Ищенко.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС для животных большую угрозу представляют не мутации, а мины, которые остались на этой территории после боевых действий в 2022 году. Об этом в интервью УНИАН сообщил Председатель Госагентства по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко.

На вопрос об экологической ситуации и наличии мутантов с генными изменениями в зоне отчуждения Ищенко заверил, что "никаких мутантов у нас не бывает".

"Но бывают очень слабые животные, в которых действительно происходят мутации. Однако это происходит во всем мире. Наибольшую угрозу популяции животных несут не мутации, а боевые действия и то, что осталось после них, - заминированные территории", - сказал он.

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По словам главы Госагентства, когда оккупационные войска отходили, то они все минировали.

"Это очень вредит животным. И не только им. Наш персонал из числа сотрудников ГСЧС и рабочих заповедника "Северная пуща" подрывались на минах. С минами ситуация очень сложная", - добавил Ищенко.

Он рассказал, что собаками в зоне занимается американский фонд "Чистое будущее": эта организация помогает животным, чипирует, стерилизует и исследует их.

"У некоторых собак действительно происходят отклонения и болезни. Но чтобы прямо мутировать... Нет, такого нет", - заверил глава агентства.

Эти собаки, по его словам, очень хорошо относятся к людям, а те их подкармливают:

"И благодаря этому они выживают. Например, в Чернобыле они всегда "дежурят" на пути по улице Школьной, возле столовой "Энергетик". Собаки знают расписание дня персонала и уже ждут всегда, когда обед, собираются и практикуют такой "рэкет" на булочки и котлеты".

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Как сообщал ранее УНИАН, Чернобыльская зона станет пригодной для жизни более чем через 20 тысяч лет, считает глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко. "Больше "чистых" локаций, как мы понимаем, не появится. Да, по цезию и стронцию период полураспада 30 лет, но у плутония, у урановой группы этот период от 20 тысяч лет", - заявил специалист.

Также сообщалось, что во время оккупации в 2022 году на ЧАЭС россияне вели себя так, будто ядерной аварии никогда не было. Корреспондент Business Insider посетил зону отчуждения и узнал, что россияне в основном игнорировали указания о том, какие участки являются относительно безопасными, а в какие не стоит заходить из-за высокой радиации. В частности они не побоялись заходить в Рыжий лес - одну из самых загрязненных частей зоны.

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