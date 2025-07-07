Зафиксировано попадание в двух районах.

Харьков утром 7 июля оказался под атакой российских дронов, зафиксировано попадание в нескольких районах, количество пострадавших растет.

Обновлено 6.40. Количество пострадавших от попадания дрона в многоэтажку в Шевченковском районе возросло до 8, еще двое постражадли

Мэр Харькова Игорь Терехов в 5.30 сообщил, что Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа "шахед". Под ударом был Шевченковский район города. Впоследствии он предупредил о взрывах и новых вражеских дронах над городом.

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В Шевченковском районе дрон попал в многоэтажку. Как уточнил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, возник пожар на 8 этаже дома, предварительно пострадали 4 человека, из них 2 ребенка.

Также зафиксировано попадание в Слободском районе Харькова, там в результате вражеской атаки пострадали два человека.

"Повреждены гражданские объекты, здание детского сада", - отметил Синегубов.

Позже он сообщил, что в Шевченковском районе уже 6 пострадавших.

Российские атаки

4 июля РФ запустила по Украине 539 "шахедов", беспилотников-имитаторов и ракет различных типов. Под основным ударом России оказались Киев и область, в результате атаки произошло множество разрушений и пожаров.

При этом командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди отмечал, что Россия вскоре сможет запускать более 1000 ударных беспилотников в сутки.

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