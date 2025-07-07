Китай, устами министра иностранных дел Ван И, заявил главе дипломатии Европейского Союза Каи Каллас, что Пекин не может позволить себе поражения России в Украине. И пока некоторые чиновники ЕС удивлены откровенностью таких высказываний, удивляться нечему. Во-первых, в этом заявлении нет четкости, что Пекин не может позволить себе поражение РФ. В нем говорится о том, что должен быть баланс интересов, что силой нельзя решать конфликты. И, конечно, Китай, настаивая на том, что не является стороной российско-украинской войны, заинтересован именно в таком балансе.

Во-вторых, сама по себе информация о "непоражении России" - и так очевидна.

Китай не заинтересован в том, чтобы Российская Федерация проиграла на катастрофическом уровне, ведь Пекину важно, чтобы победа над Россией не была засчитана Западу.

Наоборот, КНР нужно, чтобы российско-украинская война продолжалась. Это - ослабляет Российскую Федерацию, заставляет ее усиливать сотрудничество с Китаем, становясь непосредственным "клиентом" Пекина. Более того, Китай фактически убивает некоторые секторы российской экономики, чтобы убрать своих конкурентов на рынке РФ. Фактически, он заставляет россиян банкротить собственные производства. Глобально, Россия становится зависимой от Китая, не только в экономическом плане, но и в геополитическом.

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Поэтому, с одной стороны, есть ослабление Запада, который становится более договороспособным с Китаем. А с другой стороны, есть ослабление России, которая обескровливается, теряет свою мощь. Таким образом Китай, ничего не делая, просто торгуя с Россией, одновременно сохраняет и свое присутствие на европейских рынках, усиливает свою позицию там. То есть, Пекин выигрывает на всех направлениях и остается сильным.

В то же время, говоря о КНР и его видении российско-украинской войны, нельзя не упомянуть другой "полюс" - позицию США.

На фоне упомянутого выше, может быть понятным "желание" президента Соединенных Штатов Дональда Трампа как можно быстрее закончить войну в Украине. Но не забывайте, что это желание также не является искренним.

Трамп, как и Си Цзиньпинь, хочет слабую Европу, которая бы выполняла все его прихоти. И сейчас он это получил: последний саммит НАТО фактически был приурочен подхалимству одному человеку - президенту США. Более восхваляемого саммита не было со времен основания Альянса. Поэтому Трамп от унижений стран-членов НАТО получает максимальную сатисфацию - делает Европу зависимой от США. И с этой точки зрения быстрое окончание российско-украинской войны ему на самом деле не выгодно. Зато заморозка, откладывание во времени без расширения конфликта - это вполне в его интересах.

Таким образом, мы видим, что есть Китай, заинтересованный в продолжении войны, чтобы истощать Россию, но чтобы это не привело к катастрофе.

И с другой стороны есть США, которые не совсем искренни в попытке эту войну завершить, ведь, если бы это было искренне, Украина уже бы получила максимальную поддержку с военной точки зрения. Более того, здесь уже играет и фактор слабой Европы, ведь США могли бы показать серьезность своих намерений, разместив дополнительные силы в ЕС, могли пообещать использовать их для защиты европейских стран-членов НАТО, применить 5 статью Североатлантического договора в случае, если Россия решится напасть... Но... Сейчас мы видим только декларации. И не факт, что они будут реализованы, даже если РФ вторгнется в условную Эстонию.