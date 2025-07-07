Россияне намеренно целятся по гражданским.

Россияне учащает атаки дронов по гражданским целям в Украине, и, как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), скорее всего, действуют преднамеренно.

Аналитики напоминают, что в ночь с 5 на 6 июля Россия осуществила серию ударов беспилотников и ракет по Украине, включая ""двойной удар" по спасателям.

"Недавние адаптации к российским технологиям беспилотников большой дальности и тактике ударов предполагают, что российские удары по гражданским целям, скорее всего, являются преднамеренными", - отмечают аналитики.

Видео дня

В частности, российские войска атаковали ТЦК в Кременчуге Полтавской области — это уже третий подобный удар с 30 июня. Такие удары по ТЦК, вероятно, направлены на то, чтобы помешать украинским усилиям по мобилизации, отмечают в ISW.

При этом ГСЧС сообщила, что российские войска нанесли два двойных удара по украинским спасателям во время ночных ударов беспилотников по Харькову и после обстрела города Херсон.

Как отмечают в ISW, технологические адаптации российских беспилотников и тактика ударов, такие как накопление беспилотников вблизи цели перед одновременным ударом, повысили способность России точно координировать удары и поражать намеченные цели.

"Недавние ночные удары России все чаще приводят к жертвам среди гражданского населения, и Россия, весьма вероятно, намеренно атакует украинских мирных жителей, в том числе с помощью "двойных ударов", вероятно, направленных на убийство спасателей, и ударов по военным комиссариатам", - считают аналитики.

Российские атаки по Украине

4 июля РФ запустила по Украине 539 "шахедов", беспилотников-имитаторов и ракет различных типов. Под основным ударом России оказались Киев и область, в результате атаки произошло множество разрушений и пожаров, известно о более 20 пострадавших и двух погибших.

Сегодня утром РФ атаковала "Шахедами" Харьков. Один из дронов попал в могоэтажку. Сейчас известно о 16 пострадавших, из них трое детей, в том числе трехлетняя девочка.

Вас также могут заинтересовать новости: