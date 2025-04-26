Вопрос тысячелетий: эксперт рассказал, когда Чернобыльская зона отчуждения станет пригодной для жизни

В зоне отчуждения есть "чистые" локации, которые официально считают безопасными.

Чернобыльская зона отчуждения станет пригодной для жизни более чем через 20 тысяч лет. Об этом в интервью УНИАН рассказал председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко.

"Больше "чистых" локаций, как мы понимаем, не появится. Да, по цезию и стронцию период полураспада 30 лет, но у плутония, у урановой группы этот период от 20 тысяч лет", - заявил специалист.

Ищенко добавил, что 30-километровая зона включает "зону промышленного использования". Это территория, на которой фиксируют максимальное загрязнение. Ее можно использовать для промышленных нужд. Существуют планы по внедрению там "зеленой" энергетики.

Видео дня

Специалист напомнил также, что ранее по "чистым" локациям проводили экскурсии. Эти маршруты проверили дозиметрически и официально утвердили.

Чернобыльская катастрофа - справка УНИАН

В субботу, 26 апреля, исполнилось 39 лет со дня самой масштабной техногенной катастрофы в истории планеты - Чернобыльской катастрофы.

Ее вызвали взрывы и последующее разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции в ночь на 26 апреля 1986 года.

В результате в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. По мнению специалистов, во время катастрофы произошло извержение мощностью 300 Хиросим.

Напомним, 14 февраля россияне атаковали укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком ЧАЭС. Для удара использовали дрон с фугасной боевой частью.

В результате атаки на Чернобыльской АЭС возник пожар. Впрочем, как сообщили специалисты, радиационная ситуация оставалась под контролем.

Вас также могут заинтересовать новости: