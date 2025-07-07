На западе страны пройдут дожди, но они не повлияют на температуру.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с сильной жары. Температура повысится по всей стране до +30°...+35°, а местами на юге и в центральной части страны разогреет до беспощадных +26°...+37°. С запада в Украину зайдут дожди и грозы, но они не повлияют на температуру. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегогдня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +20°, днем +34°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +32°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°, гроза.

В Ривне сегогдня ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +34°, дождь.

В Тернополе 7 июля ночью будет +17°, днем +34°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +32°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +35°.

В Ужгороде сегогдня столбики термометров покажут ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно, дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°, дождь.

В Виннице сегогдня будет +17°...+36°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +17°, днем +34°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+31°, небольшая облачность.

В Черкассах сегогдня будет ночью +21°, днем +36°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +36°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+33°.

В Одессе 7 июля - ясно, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +36°, ясно и безоблачно.

В Николаеве сегогдня будет ясно, ночью +21°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +33°, ясно.

В Сумах сегогдня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +31°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно, температура ночью +16°, днем +31°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет практически безоблачно, +18°...+32°.

В Краматорске сегогдня будет ясно, температура ночью +15°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +15°, днем +32°.

7 июля - праздник, приметы

7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза в этот день предвещает плохой урожай орехов. А если купальская ночь звездная - будут грибы.

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