Россияне развлекались, стреляя в стены и ломая оборудование для мониторинга радиационной ситуации.

Россия крайне безответственно относится к вопросам ядерной безопасности, что показал опыт оккупации Чернобыльской и Запорожской АЭС. Недавний удар российского дрона по укрытию ЧАЭС стал новым свидетельством этого, пишет Business Insider.

Корреспондент издания недавно посетил Зону отчуждения и пообщался с руководителями госагентства, которое управляет зоной. Сергей Киреев, директор агентства, ответственного за мониторинг уровня радиации в зоне отчуждения, уверен, что удар российского беспилотника по объекту укрытия не был случайным. Если бы он спровоцировал взрыв, пыль "полетела бы с ветром".

Впрочем, февральская атака была лишь одним эпизодом из того, что россияне сделали с Чернобыльской зоной за время войны.

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Российские вооруженные силы оккупировали всю эту территорию в первые дни вторжения, когда их войска двигались на юг из соседней Беларуси, пытаясь захватить украинскую столицу и достичь быстрой победы. Хотя штурм Киева провалился, за более чем месяц своего пребывания в Зоне ЧАЭС россияне наделали немало вреда.

По словам Киреева, российские оккупанты сначала особо не мешали украинскому персоналу на станции. Но вскоре они начали действовать строже, в частности конфисковали телефоны и запрещали персоналу собираться вместе. Также оккупанты начали грабить все вокруг - от помещений предприятий до общежитий персонала.

"Весь мир знает о зоне, об аварии на ЧАЭС. Их поведение здесь было таким, будто это обычная территория без каких-либо ограничений, что здесь можно делать все, что хочешь", - вспоминает Киреев.

После вторжения россияне в основном игнорировали указания о том, какие участки зоны являются относительно безопасными, а в какие не стоит заходить из-за высокой радиации. В частности россияне не побоялись заходить в Рыжий лес - одну из самых загрязненных частей зоны. Российская военная техника поднимала облака радиоактивной пыли.

Корреспондент BI осмотрел одну из лабораторий, которую российские войска заняли в 2022 году. По словам Киреева и других работников Зоны, россияне уничтожили компьютеры, перенесли оборудование, ограбили шкафчики работников, устроили небольшие пожары и поцарапали стены пулями (боев за станцию не было).

"Было повреждено оборудование, расположенное по периметру площадки радиационного контроля в зоне отчуждения. Похитили компьютеры, оргтехнику, чайники", - рассказал старший инспектор Чернобыльской АЭС Александр Григораш.

После того, как в марте 2022 года россияне ушли из Киевской области, ситуация в Зоне ЧАЭС оставалась относительно спокойной, пока в феврале 2025 года российский "Шахед" не попал во внешнюю арку, которой в 2016 году накрыли старый саркофаг и большую часть четвертого энергоблока станции.

По словам Григораша, эта атака не привела к повышению уровня радиации. Но в защитном сооружении образовалась массивная дыра, которая подчеркивает опасность, которую российская агрессия несет для украинских АЭС. И сейчас в руках безответственной России находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, напоминает Business Insider.

Российский удар по ЧАЭС

Как писал УНИАН, в ночь на 14 февраля российский "Шахед" ударил по защитной арке над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Это вызвало пожар малой интенсивности, который длился несколько недель.

Хотя удар не вызвал выброса радиации, по словам экспертов, атака перечеркнула планы постепенного демонтажа нестабильных частей четвертого энергоблока. Ведь защитная арка теперь не является герметичной, а крановое оборудование было повреждено "Шахедом".

Инженеры, которые строили защитную арку, признали, что они просчитались, когда планировали защиту объекта от возможных угроз. Они подумали даже о землетрясениях, но не учли вариант бешеной России, которая будет бить по ядерному объекту дронами-камикадзе.

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