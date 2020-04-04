Карантин из-за коронавируса положительно повлиял на экологию в мире (видео)

Впервые одновременно во всех странах снизились вредные выбросы, ученые фиксируют уменьшение шумов на треть.

Такого чистого воздуха, как во время карантина из-закоронавируса, мир не видел от начала техногенной революции.

Впервые одновременно во всех странах снизились вредные выбросы, ученые фиксируют уменьшение шумов на треть, говорится в сюжете ТСН.

Заместитель начальника информационно-аналитического центра Национального космического агентства Сергей Янчевский смотрит на земную атмосферу из космоса. На экране его компьютера спутниковые снимки вреда, который люди наносят планете. Двуокись азота еще называют лисьим хвостом - красный след, который оставляет сжигания бензина и угля, может достигать десятков километров.

С начала карантина в Европе выбросы постоянно уменьшаются. Нынешний эпицентр пандемии, район Милана, - бліднішає на глазах. Во многих странах красный цвет исчез вообще. К примеру, в Польше количество выбросов уменьшилось на 30 процентов.

Очистилась за последние три месяца атмосфера над Китаем. Впечатляет, учитывая, что от загрязнения воздуха в мире ежегодно погибает семь миллионов человек.

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Позеленела на карантине и Украина. Единственным исключением стал Киев. Объемы выбросов сначала уменьшились, но неделю назад снова выросли. Все это благодаря использованию личного транспорта.

Правда, экологи не слишком радуются. Пандемия даст планете хоть и глобальный, но лишь короткую передышку. "Если сравнить с экономическим кризисом 2008 года, тогда глобальные выбросы сократились на 1,4%, а в следующем году они увеличились на 6%, что компенсировало и превысило это сокращение", - рассказала екологиня Ольга Бойко.

Зато ученые-сейсмологи счастливы. Метро, железная дорога, заводы и шахты - создавали для них постоянные препятствия. Сегодня же процессы, которые происходят на дне океанов, слышно даже в Украине. Это возможность изучить природу землетрясений и впервые понять планету, какой она есть.

"Наша сейсмическая станция расположена недалеко от метро Академгородок. Очевидно, когда метро перестало ездить, то наши записи стали очень чистыми. Это возможность изучить настоящее строение земли", - говорит заместитель директора Института геофизики Александр Кензера.

Записи, фотографии и исследования, сделанные во время первого глобального карантина, человечество будет исследовать еще не один десяток лет.

Как сообщал УНИАН, в Европе карантинные меры против распространения COVID-19 привели к уменьшению выбросов оксида азота - NO2 в атмосфере над большими городами.