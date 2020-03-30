Другая сторона медали: как карантин очистил атмосферу над крупными городами (фото)

Карантинные меры против распространения COVID-19 привели к уменьшению загрязнения атмосферы

В Европе карантинные меры против распространения COVID-19 привели к уменьшению выбросов оксида азота - NO2 в атмосфере над большими городами.

Об этом заявил Европейский альянс общественного здравоохранения со ссылкой на спутниковые данные Европейского космического агентства Sentinel-5.

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На комбинированном изображении показаны данные о выбросах NO2 в течение 5-25 марта 2019-го и аналогичного периода 2020-го.

Сравнения проводились над испанским Мадридом, немецким Франкфуртом, итальянским Миланом и французским Парижем.

Как сообщал ранее УНИАН, в Венеции отсутствие туристов из-за пандемии коронавируса неожиданно положительно повлияло на чистоту каналов. Движение моторных лодок прекратилось и каналы, по словам местных, стали чище, чем когда-либо.