Королева Елизавета II отказалась от одежды из меха животных

Королева Великобритании Елизавета II первой из королевской семьи отказалась от одежды из натурального меха.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Как рассказала в своих мемуарах старший костюмер королевы Анджела Келли, с этого года Елизавета II отказалась от меха во время выбора нового наряда. По словам Келли, одевавшей королеву на протяжении 25 лет, в особо холодную погоду отныне будет использоваться искусственный мех.

"Любой мех, который будет использоваться при пошиве новой одежды для королевы, будет искусственным", – подтвердил представитель королевского дворца.

В то же время он заметил, что королева будет продолжать носить имеющиеся у нее меховые изделия, включая церемониальные костюмы.

Активисты по защите прав животных приветствовали новость об отказе королевы от меха.

"Сотрудники Peta (People for the Ethical Treatment of Animals, "Люди за этичное обращение с животными) поднимают бокал джина в ответ на решение королевы отказаться от меха", - отметила директор международных программ организации Мими Бехечи, назвав такую новую политику "знамением времени, поскольку 95% британской общественности также отказывается носить натуральный мех".

Как сообщал УНИАН, штат Калифорния стал первым в США, где запретили изготовление и продажу одежды и аксессуаров из меха животных.