Калифорния первой в США запретила продажу одежды из меха животных
Штат Калифорния стал первым в США, где запретили производство и продажу одежды и аксессуаров из меха животных. Соответствующий законопроект подписал губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом.
Об этом сообщает BBC.
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Так, с 2023 на территории штата будет действовать запрет на производство и продажу изделий из меха животных.
В то же время запрет не будет распространяться на искусственный мех, чучела животных и шкуры оленей, коров, овец и коз.
Для нарушителей нового закона предусмотрен штраф в 500 долларов, 1000 долларов придется заплатить в случае повторного нарушения запрета.
Кроме того, губернатор Калифорнии подписал законопроект о запрете использования животных в цирках, кроме кошек, собак и лошадей. Запрет не касается родео.
Как сообщал УНИАН, в сентября текущего года Калифорния запретила отлов животных ради меха. Этот штат стал первым в США, где введен такой запрет.