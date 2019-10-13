цей матеріал доступний українською

Калифорния первой в США запретила продажу одежды из меха животных

17:20, 13 октября 2019
Экология
48 0
В первом из штатов США запретили продажу изделий из меха животных / фото: weheartit.com

Штат Калифорния стал первым в США, где запретили производство и продажу одежды и аксессуаров из меха животных. Соответствующий законопроект подписал губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеУбьют 850 тысяч сознательных существ: в Украине стартовал "сезон" забоя пушных животных, активисты требуют защитить зверей законом

Так, с 2023 на территории штата будет действовать запрет на производство и продажу изделий из меха животных.

В то же время запрет не будет распространяться на искусственный мех, чучела животных и шкуры оленей, коров, овец и коз.

Для нарушителей нового закона предусмотрен штраф в 500 долларов, 1000 долларов придется заплатить в случае повторного нарушения запрета.

Кроме того, губернатор Калифорнии подписал законопроект о запрете использования животных в цирках, кроме кошек, собак и лошадей. Запрет не касается родео.

Как сообщал УНИАН, в сентября текущего года Калифорния запретила отлов животных ради меха. Этот штат стал первым в США, где введен такой запрет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Калифорния#меховые изделия