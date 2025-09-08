Эти авто, по словам специалистов, имеют проблемы с двигателями.

Некоторые марки авто завоевали свою репутацию благодаря тому, что могут проехать сотни тысяч километров, нуждаясь лишь в рутинном техническом обслуживании. В то же время другие известны проблемами, от которых никак не могут избавиться. Поэтому издание GoBankingRates назвало марки автомобилей, которые до сих пор не решили своих самых больших проблем.

Hyundai

"Hyundai много лет широко использовала двигатель Theta II. Он был настолько проблемным, что против Hyundai были поданы коллективные иски. Большинство моделей Hyundai, выпускаемых сейчас, не используют двигатели Theta, но некоторые мощные версии Elantra все еще используют обновленный двигатель Theta", - рассказала эксперт по автомобильной промышленности AutoInsurance.org Мелани Муссон.

Как пишет Jalopnik, двигатель Theta II появился в 2009 году, а его основной проблемой была неисправность подшипника шатуна, что часто приводило к повреждению двигателя и даже пожарам.

"Водители также сталкивались с проблемами, когда новые автомобили глохли на высоких скоростях, а в некоторых случаях весь двигатель требовал замены, но многие дилеры не покрывали это гарантией", - добавили в GoBankingRates.

Dodge и Chrysler

Отмечается, что Dodge и Chrysler, в частности V6, часто сталкиваются с проблемами двигателя.

"Поршневые кольца и стенки цилиндров выпадают, что приводит к чрезмерному прорыву, высокому давлению в картере, перегрузке PCV, жидкость масла затем попадает в систему впуска, сгорает и получается синий дым из выхлопной трубы. Самыми распространенными моделями с этой неисправностью являются Town and Country, Pacifica, 300, Charger и грузовик Ram", - подчеркнул автомобильный эксперт JustAnswer Крис Пайл.

Volkswagen

Volkswagen известен своей "немецкой инженерией", однако, как пишет SlashGear, эта марка также страдает от типичных проблем, среди которых неисправности электрооборудования, трансмиссии и двигателя.

По словам Пайла, Beetle является одним из самых известных автомобилей, однако он имеет свои проблемы.

"Они никогда не должны были тратить время и усилия на Beetle. Все те люди, которые тогда любили этот автомобиль, были и есть слишком старыми, чтобы хотеть его обновленную версию. Его следовало оставить таким, каким он был, когда в 1979 году прекратили его производство", - отметил эксперт.

Пайл считает, что новые модели не являются замечательными семейными автомобилями, а их основным рынком сбыта являются молодые женщины.

"Это не является достаточно большой долей рынка, чтобы производить автомобиль, который будет продаваться всем. То, что нравилось людям в 50-70-х годах, не является тем же, что нравится им в 2010 году и позже", - отметил он.

Land Rover

Автомобили Land Rover, которых уважают за их внедорожные возможности, имеют проблемы с подвеской.

"Land Rover годами имел проблемы с подвеской. Подвеска впечатляет, когда работает, но постоянно выходит из строя. Это одна из причин, почему Range Rover так быстро обесценивается. Ремонт подвески стоит дорого, и есть большая вероятность, что ее придется ремонтировать после окончания срока гарантии", - подчеркнул Муссон.

Rivian

Пайл обратил внимание на грузовик Rivian R1T, а именно электромобиль с большим запасом хода.

"Это просто не сработает. Грузовики созданы для того, чтобы быть грузовиками. Они должны буксировать и перевозить грузы, в основном буксировать", - заметил он.

Эксперт добавил, что грузовик может буксировать кемпер только 160-240 километров, после чего нуждается в зарядке.

"Никто не хочет грузовик за 70-100 тысяч долларов, который большую часть своей жизни проводит подключенным к зарядному устройству. Кроме того, он имеет очень низкую надежность, и не дай Бог попасть в аварию. Ремонт небольших повреждений бампера может стоить от 10 000 до 30 000 долларов", - подчеркнул он.

