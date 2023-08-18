Сценарий ядерного апокалипсиса эксперты пока называют наименее вероятным среди всех.

Третья мировая война может быть не только тотальной ядерной войной, которая уничтожит все и всех, но и ограниченным ядерным конфликтом. Издание LIGA.net проанализировало три возможных сценария развития событий и описало, какими могут быть последствия ядерной войны для экологии, экономики и человечества в целом.

Первый сценарий - 5-10 ядерных ударов

Еще с периода Холодной войны США и НАТО готовятся к такому сценарию, говорит отставной офицер Сухопутных войск США генерал-лейтенант Бен Ходжес. По оценкам, гипотетический ход ядерной войны может начаться с запуска россиянами с самолета вблизи Калининграда ядерной ракеты по локации на границе Польши и Германии – тогда в ответ НАТО направляет самолет с ядерной боеголовкой на Калининград.

Конфликт, в ходе которого ядерные бомбы впервые взорвутся на европейском континенте, будет иметь последствия для экологии в краткосрочной перспективе, но не приведет к каким-либо глобальным изменениям.

Видео дня

"Я уверен, что все наши столицы, в том числе и Киев, продумывали процедуры, если против них применят ядерное оружие. Поэтому я уверен, что правительства все равно смогут выполнять свои обязанности", – говорит Ходжес.

Места, пострадавшие от применения ядерного оружия, будут опустошены много лет, говорит директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения Уилфред Ван.

"Если говорить об экономике, то там, где взорвутся ядерные ракеты, на десятилетия образуются пустоши. Поэтому представить, какими будут последствия – невозможно", – отметил он.

Растения и животные сгорят как эпицентре взрыва, так и местах наибольшей концентрации радионуклидов. Доктор Брайан Тун, профессор Университета Колорадо говорит, что погибнут десятки тысяч человек.

"Первый эффект – это убийства людей в зоне взрыва. Даже крошечное ядерное оружие может убить 100 000 человек в небольшом городе", – отметил он.

Второй сценарий - применение сотен боеголовок

По модели Принстонского университета, масштабная ядерная война между Россией и НАТО начнется с экскалации предыдущего конфликта. Согласно модели, Россия тогда применит 300 единиц ядерного груза с помощью самолетов и ракет малой дальности, в ответ НАТО выпустит 180 ядерных боеголовок с самолетов. Только за первые три часа такой войны непосредственные потери обеих сторон достигнут 2,6 млн человек. Общее число жертв может насчитывать десятки миллионов человек.

"250 боеголовок, использованных в войне между Индией и Пакистаном, могут убить 50-150 млн человек, в зависимости от того, будет их мощность 15 или 100 килотонн. Проведенные оценки показывают, что количество смертей из-за отсутствия продовольственной безопасности составляет 2 млрд для сценария индийско-пакистанского конфликта (масштабной ядерной войны) и 5 млрд в полномасштабном сценарии", – говорит доктор Брайан Тун, профессор Университета Колорадо.

Последствия будут катастрофическими, и никто не сможет прийти на помощь пострадавшим, говорят эксперты. Они подчеркивают: больницы будут разрушены, а те, что уцелеют, будут перегружены.

"Число жертв и последствия для здоровья будут расти, дефицит медицинских средств и персонала будет усиливаться, а экономики пораженных ядерным оружием стран либо значительно ухудшатся, либо испытают полный крах", – говорит профессор Центра нераспространения оружия массового поражения (CNS) доктор Ференц Дальноки-Вереш.

Ни одна страна мира не сможет подготовиться к ядерной войне такого масштаба, говорит эксперт.

"Маловероятно, что государственные институты сохранятся. Те, кто пережил тотальную войну, сформируют изолированные общины, международная помощь будет маловероятной", – отмечает он.

Третий сценарий - полномасштабная ядерная война с тысячами боеголовок

По модели Принстонского университета, полномасштабная ядерная война начинается после того, как Европа уже будет уничтожена в результате обмена ядерными ракетами с Россией. "План противодействия" предусматривает, что в этом случае США нанесут стратегический ядерный удар 600 боеголовками, а Россия ответит из ракетных шахт и подводных лодок. В первые 45 минут, по этому сценарию, потери сторон достигнут 3,4 миллионов человек.

Следующий шаг – это так называемый "План контрстоимости", по которому стороны атакуют 30 самых густонаселенных городов 5-10 боеголовками. Тогда в первые 45 минут погибнут более 85 млн человек (больше, чем за всю Вторую мировую войну). В этих условиях начнется "ядерная зима" и тотальный голод.

"Чем мощнее бомба, тем больше частиц попадает в стратосферу. Это уменьшит количество солнечной радиации на поверхности Земли, снизит температуру и количество осадков, что повлияет на сельское хозяйство и производство продуктов питания", – говорит Оливье Буше из Сорбонны.

Доктор Брайан Тун из Университета Колорадо объясняет, что тогда температура в Украине будет держаться на отметках ниже нуля в течение более чем двух лет, и на восстановление нормальных температур ушло бы от 3-5 до 10 лет.

"К концу второго послевоенного года только 2-3% населения останется живым в России, США, Канаде, Китае и большей части Европы из-за голода. Всего умрет 5-6 млрд", – говорит он.

Ученый Алан Робок отмечает, что тотальный голод после ядерной войны убил бы в более чем 10 раз больше, чем взрывы, пожары, радиоактивность. Кроме этого, такая полномасштабная ядерная война привела бы к коллапсу общества. Такой сценарий ядерного апокалипсиса эксперты пока называют наименее вероятным среди всех.

Ядерные угрозы России - это надо знать

Российские власти неоднократно угрожали Украине и странам Запада применением ядерного оружия. Ядерная риторика Кремля вызвала недовольство и партнеров страны – Индии и Китая.

В июне российский диктатор Владимир Путин заявлял, что у РФ нет необходимости бить по Украине ядерным оружием, в то же время страна-агрессор переместила часть своего ядерного оружия в Беларусь.

Вас также могут заинтересовать новости: