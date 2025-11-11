Этот тест на личность позволит узнать, входите ли вы в узкую категорию энергетических доноров.

Как известно, в мире существуют энергетические вампиры - люди, которые вытягивают из других энергию. В то же время про энергетических доноров почти никто не слышал. Это чрезвычайно позитивные люди, которые умеют улыбаться даже в самые трудные моменты.

Искренний смех может быть очень терапевтическим, поскольку он активирует в мозге нейротрансмиттеры, которые позволяют нам меньше чувствовать боль и дают силы для преодоления трудных моментов. Эту роль в обществе часто берут на себя эти самые доноры.

Простой психологический тест по картинкам поможет вам узнать, относитесь ли вы к этой категории людей.

Видео дня

Тест на тип личности - результаты

Чтоб пройти психологический тест на энергию, посмотрите на изображения и выберите то, которое первым привлекло ваше внимание. Это и будет ваш вариант.

Вариант 1. Настоящий донор

Вы в любой ситуации находите что-то положительное. Вы самоироничный человек который не упускает возможности подарить окружающим свою улыбку.

Вы очень активный, никогда не сдаетесь и не отчаиваетесь. Наткнувшись на препятствие, просто ищете другой путь

Вы охотно делаете людям комплименты, несете хорошее настроение и атмосферу доверия. Вы заражаете людей спокойствием и соучастием.

Вариант 2. Скромный донор

Вы часто задаетесь вопросом: как быть позитивным, если вокруг одни проблемы? Однако, пока вы ищете идеальные условия, ваша жизнь не улучшается.

Постарайтесь относиться к себе менее серьезно и вы увидите, что все станет проще. У вас есть все необходимое, чтобы стать настоящим донором энергии. Вам нужно просто открыть этот источник света внутри себя, чтоб ослабить то напряжение, которое мешает вам жить свободно.

Чтоб этого достичь, стоит проявить гибкость и легкость по отношению к себе и миру. После этого у вас будет много позитивной энергии.

Вариант 3. Амбивалентный донор

Окружающие ценят вас за иронию и быструю реакцию в любой ситуации. Однако, в попытках развеять меланхолию и противостоять агрессии вы часто опускаетесь до сарказма. Вам кажется, что мир к вам несправедлив.

Вероятно, в течение долгого времени вы окружали себя токсичными людьми и подвергались их влиянию. В результате вам стало трудно конструктивно сталкиваться с реальностью. Возможно, вам отказали в признании, внимании или любви. Вы пытаетесь наполнить свое сердце позитивными вещами, но преуспеете только тогда, когда найдете в себе силу и мужество освободиться от "неудобных эмоциональных грузов".

Вас также могут заинтересовать новости: