Фразы "у даний момент", "в дану мить", "у даній ситуації" - это "привет" русскому языку. В Украине следует говорить иначе.

Точность в словоупотреблении - важна. Часто украинцев допускают лексическую ошибку, когда используют слово "даний" в украинском языке там, где ему нет места.

Например, фраза "в даний момент"- не верна, заявил языковед Александр Авраменко в одном из своих последних экспресс-уроков. Туда же можно отнести: "в дану мить", "в даній ситуації".

Забудем об этих вариантах, ведь как можно кому-то "дать момент"? Дать кому-то можно книжку, или другой физический предмет. Поэтому избегаем подобных российских высказываний.

"Правильно сказать "у цей момент", "у цю мить", ну або ж "цієї миті", "у цій ситуації", - подчеркнул известный филолог.

Я "маю чи мушу" - как правильно сказать по-украински

В украинском языке глагол "мусимо" уместен не во всех языковых конструкциях. Его следует употреблять только тогда, когда мы хотим сказать о крайней степени потребности в чем-то, пояснил топ-учитель Украины Александр Авраменко. Он объяснил разницу между словами "маю" и мушу" в предложениях.

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