Языковед подчеркнул, что "вибачення" не "приносять".

Известный в Украине учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно просить прощения на украинском языке. Оказывается, многие делают это неправильно.

"Не раз слышал, как говорят: "Ми приносимо свої вибачення". Куда вы их приносите? Никто и никуда извинения не носит и не приносит. Носят маленького ребенка на руках. Или носят джинсы или рубашку", – объяснил он в эфире "Завтрака с 1+1".

Языковед подчеркнул, что "вибачення просять".

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"Итак, не "приносимо свої вибачення", а "просимо вибачення",- отметил Авраменко.

Кстати, такую же проблему со словами "носить" мы имеем в выражениях вроде: "Вулиця носить імʼя Івана Франка" или "Наша школа носить імʼя Лесі Українки".

"Нет, не носит, не заносит и не приносит. Правильно сказать: "Вулицю названо на честь Івана Франка" або "вулиця Лесі Українки".

Другие советы Авраменко

Языковед Александр Авраменко объяснил, когда стоит употреблять "маю", а когда - "мушу". По его словам глагол "мусимо" в украинском языке стоит использовать только тогда, когда речь идет о крайней степени потребности.

Кроме того, специалист рассказал, как правильно перевести на украинский словосочетание "оставить в покое". Часто украинцы говорят "залишити когось у спокої", однако этот вариант является ошибкой. Авраменко подчеркнул, что это калька с русского. Правильно говорить "дати комусь спокій".

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