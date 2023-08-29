Археологи смогут сделать новые выводы о жизни нашей цивилизации около 3500 лет назад. Например, удалось найти "предка" современной пуговицы.

Археологи нашли древнее неолитическое поселение на болотах на северо-востоке Франции, которое имеет исключительную ценность с точки зрения тех выводов, которые эта находка позволит сделать человечеству о жизни нашей цивилизации около 3500 лет назад.

Речь идет о раскопках, которые специалисты провели в сотрудничестве с Национальным центром научных исследований Франции (CNRS) в районе болота Сен-Гон (территория департамента Валь-де-Марн, около 136 км от Парижа), пишет Newsweek.

Археологи говорят, что это поселение "не имеет аналогов" в Европе и позволяет наконец сложить "мозаику" знаний, которых не хватало ученым в контексте изучения неолитического периода. В частности, было найдено большое количество объектов, которые позволяют глубже заглянуть в жизнь людей, которые жили на планете 3500 лет назад.

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"Это последняя часть мозаики, которой нам не хватало", - прокомментировал исследователь CNRS Реми Мартино.

Археологи пытались найти это место около 150 лет: с момента, когда обнаружили на этой территории минеральные образования из кремня.

В рамках нового открытия там нашли около 15 кремневых рудников, расположенных на площади 450 гектаров земли, а также 135 гипогеев (погребальных склепов эпохи неолита).

Также на месте расположения древнего поселения нашли пять каменных улочек, колодцы и полировщики для топоров.

По словам Мартино, эти находки позволят археологам многое узнать об "экономической, общественной и территориальной организации неолита". Он назвал это исключительно редким открытием для общества.

"Это поселение имело продуманную структуру. Оно свидетельствует, что основы нашего общества уже зарождались здесь в те времена", - указал он.

Одной из самых интересных находок оказался небольшой предмет овальной формы, сделанный из перламутра, с двумя отверстиями по центру. Археологи считают, что это "предшественник" современной пуговицы. Находку датируют 3400-3300 годами назад.

Специалисты констатируют, что эта "пуговица" на удивление прекрасно сохранилась. Это дает надежду, что во время раскопок удастся найти еще больше неповрежденных находок.

Отмечается, что исследователи вместе с CNRS начали изучать эту местность около 20 лет назад, хотя до этого деревню искали другие археологи на протяжении полутора века.

В исследовательском проекте участвовали 50 специалистов из Франции, а также практиканты-студенты из других стран мира. Во время раскопок пришлось задействовать около 20 экскаваторов.

В Каире нашли статую малоизвестного фараона

Напомним, в этом месяце еще одним археологическим прорывом запомнились специалисты из Каира. Там во время раскопок нашли гигантскую статую фараона, о котором человечество мало что знает. Речь идет о Псамтике I (начало правления 664 г. до н. э.). Ранее считалось, что его вклад в становление египетской цивилизации был весьма ограниченным. Однако новая находка полностью нивелирует этот миф, ведь размер статуи свидетельствует об обратном.

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