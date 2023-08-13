Сначала они считали, что статуя принадлежит Рамзесу, но ошиблись.

Группа археологов, которая вела раскопки в северо-восточном районе современного Каира, где когда-то жил Рамзес, обнаружила гигантскую статую фараона.

Интересно то, что команда ученых вела раскопки на этом участке последние пять лет, но ничего стоящего не нашла. И только когда ученые собирались завершить работу, один из землекопов наткнулся на что-то твердое, передает Eexpress.co.uk. "Внезапно рабочие сказали нам, что там большой камень", - рассказал доктор Дитрих Рауэ в документальном фильме "Тайны: фараон в пригороде".

Когда место начали расчищать, медленно начала появляться гигантская статуя, и вскоре стало ясно, что рабочие стоят на ее вершине. Сначала был обнаружен большой торс, сделанный из кварцита, одного из самых ценных материалов в Древнем Египте, а затем была раскопана гигантская голова.

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"Археологи поняли, что только что сделали находку всей жизни - гигантскую статую фараона", - отметил ведущий документального фильма.

Исследователи сначала полагали, что статуя принадлежала Рамзесу - размер, кварцитовый камень и замысловатая резьба говорили о том, что она принадлежала одному из великих. Но серия иероглифов, вырезанных на поверхности скалы, указывала на другого владельца.

Доктор Рауэ отметил, что археологи нашли четыре иероглифа идеального качества, как будто они вырезаны на куске масла а не на одним из самых твердых материалов, которые были в Древнем Египте.

Эти иерогливы показали, что статуя принадлежит фараону, относительно неизвестному широким кругам: Псамтику I.

Считалось, что Псамтик был относительно небольшим фараоном, но размер статуи говорил, что он сыграл гораздо большую роль в истории, чем предполагалось ранее.

Учетные записи о Псамтике ограничены и расплывчаты. Исследователи знают, что он правил Египтом 54 года, начиная с 664 г. до н.э., когда Египет потерял статус сверхдержавы и начал медленное падение в нищету. "Это были уже не дни славы", - пояснил египтолог Крис Наунтон.

"Египет уже не был таким богатым, как раньше, он не контролировал ту же территорию, у него не было той же империи. До сих пор мы думали, что у фараона тогда не было средств на создание статуи такого масштаба. Но эта статуя меняет наше представление о том периоде", - отметил он.

Археологические находки в Египте

В Египте все время археологи открывают потрясающие находки. Так, в мае археологи в Египте обнаружили древнее поселение и захоронения византийской эпохи.

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