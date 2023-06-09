Эти интересные и редкие украинские слова стоит добавить в свой словарный запас.

Украинский язык очень красивый, богатый и выразительный. Это наше сокровище и наше наследие, которое нам всем нужно лелеять. УНИАН назвал 14 красивых и редких украинских слов, которые обогатят вашу речь и сделают её выразительнее, а также помогут лучше выразить эмоции

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Пане/пані

Многие украинцы не знают, как правильно обратиться на улице к незнакомому человеку по-украински. Вместо популярных "молодой человек" или "женщина" обратитесь к незнакомцу словом "пане" или "пані". Это незаслуженно забытое украинское обращение звучит гораздо вежливее.

Кохати

Украинцам даровано особенное слово для романтической любви, которое невозможно перевести на русский. Это слово известно всем, но не все его используют. Не стесняйтесь чаще говорить второй половинке "я тебе кохаю" и называть близкого человека "моє кохання", ведь ещё Тарас Шевченко призывал нас "кохатися".

Лебідка

Возьмите на вооружение это нежное и поэтическое слово, чтобы красиво обратиться к близкому человек.

Митець

Митець - уникальное украинское слово, которое не переводится на другие языки. Используйте его, чтобы указать на человека, который занимается каким-либо творчеством и является мастером в своем деле. Кстати, правильный феминитив к этому слову - "мисткиня".

Байдикувати

Позвольте себе "байдикувати" на выходных, ведь все мы нуждаемся в отдыхе. Этимология этого слова до сих пор не установлена. Возможно, оно исконно украинское.

Метикуватий

Умного и толкового человека на украинском языке можно назвать "метикуватим". Также "метикуватою" может быть задача, над которой придется хорошо подумать.

Млосний

Это многозначительное слово точно обогатит ваш лексикон. "Млосним" может быть пьянящий аромат, грустный вечер или тяжелый вздох.

Слушний

Используйте это слово, чтобы подтвердить чью-то правоту или похвалить за правильную идею. Также "слушний" может быть синонимом к слову "подходящий".

Пройдисвіт

Этим словом можно назвать неприятного человека с сомнительной репутацией, который способен на гадкие поступки.

Примарний

У этого слова много значений, поэтому его можно использовать в самых разных ситуациях. "Примарний" - это "выдуманный", "непродолжительный", "ненастоящий" или "причудливый".

Обопільний

Это то же самое, что и "взаимный". Пусть ваши чувства к близким всегда будут "обопільними"!

Легіт

Так называют легкий, теплый и приятный ветерок, который хорошо ощущать на коже.

Абищиця

Этим словом можно назвать вещь, что не приносит пользы и не имеет никакой ценности, например, Конституцию РФ.

Манівцем

Если вместо главной дороги вы идёте куда-то обходными или короткими путями, то вы ходите "манівцем". С этим словом также есть фразеологизм "говорити манівцями", то есть намекать.

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