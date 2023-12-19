Украинский язык должен быть "за замовчуванням", говорят омбудсмены, пишут в законах. А теперь думайте, что и где мы должны "замовчувати".

С развитием цифровых технологий в Украине появляются новые слова для обозначения тех или иных понятий. Один из них: "За замовчуванням".

Его украинцы усвоили с английского языка, правда, через перевод фразы с русского "по умолчанию". Но "росийщина" - еще пол беды, в нашей современности это использовать просто курьезно, объяснил известный украинский филолог Александр Авраменко.

"Например, согласно закону "о функционировании государственного языка" на всех сайтах украинский язык должен быть "за замовчуванням". Друзья, никто здесь ничего не "замовчує"! Это калька из русского...",- акцентировал языковед.

Итак, на украинском мы говорим: "усталене налаштування", "як усталено" или "стандартне налаштування". Сделайте себе заметку, что, как минимум, говоря о каких-то настройках в технике и т.д., следует употреблять эти выражения.

Оказывается, "полицейский" - ложное обращение к правоохранителю

Называть правоохранителей "поліцейськими", оказывается, не совсем правильно. Авраменко посоветовал правильный вариант, чтобы украинцы не позорились в случае общения с подчиненными МВД.

По его словам, частица "ей" в слове - это нечто "на русском языке". Поэтому украинцы должны знать, как иначе обратиться к правоохранителям.

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