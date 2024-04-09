Сотрудница авиакомпании сказала пассажирке, что ее одежда "оскорбительная" и "откровенная".

В США пассажирку сняли с рейса самолета. Женщина утверждает, что это произошло из-за того, что она не имела бюстгальтера под футболкой. Она требует у авиакомпании изменить свою политику. Об этом информирует Business Insider.

Отмечается, что клиент компании Delta Air Lines Лиза Арчболд говорит, что ее выгнали с рейса из-за отсутствия бюстгальтера, и призывает перевозчика изменить свою политику. По ее словам, она должна была лететь из Солт-Лейк-Сити в Сан-Франциско, впрочем сотрудники авиакомпании не согласились с ее одеждой - свободной белой майкой без бюстгальтера.

Издание отмечает, что инцидент произошел в январе и привлек внимание СМИ, но Арчболд только теперь имеет юридическую поддержку. Ее адвокатом является Глория Оллред, которая участвовала в нескольких резонансных делах о правах женщин, в частности представляла интересы женщин, которые обвиняли Дональда Трампа и Р. Келли в сексуальных домогательствах.

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По словам Арчболд, сотрудница сказала ей, что ее одежда была "оскорбительной" и "откровенной". Ей разрешили подняться на борт самолета только после того, как она надела рубашку на пуговицах, которую она завязала вокруг талии.

"Я стала мишенью и была униженной... Я носила ту же одежду, которую мог бы носить любой мужчина. У меня грудь меньше, чем у многих мужчин на том рейсе", - возмутилась женщина.

В своем письме Оллред поставила под сомнение, как ношение футболки без бюстгальтера согласуется с политикой Delta о том, что снятие с рейса может быть необходимым, если одежда человека вызывает "необоснованный риск оскорбления или раздражения".

Представитель Delta сообщил СМИ, что авиакомпания обратилась к клиенту с извинениями. При этом издание напоминает, что это не первый случай, когда женщину сняли с рейса из-за того, что кто-то пожаловался на ее одежду. В 2019 году пассажирку American Airlines попросили закутаться в одеяло.

Последние новости авиакомпаний

В феврале крупнейший авиаперевозчик Германии отменил 90% своих рейсов по всей Европе. Компания Lufthansa была вынуждена пойти на этот шаг из-за 35-часовой забастовки рабочих, которая началась 19 февраля в 20:00 и продолжалась до 7 утра 21 февраля.

Более 200 тысяч пассажиров пострадали от ограничений, которые касались аэропортов во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Кельне, Дюссельдорфе и Штутгарте.

Также УНИАН сообщал, что в январе крупнейший финский авиаперевозчик Finnair отменил более полутысячи авиарейсов из-за забастовки профсоюзов против правительства Финляндии.

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