Украинский военный был вынужден покинуть рейс из Тель-Авива в Варшаву.

Венгерская авиакомпания Wizz Air в израильском аэропорту Тель-Авива принудительно сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой, после чего в компании публично попросили прощения.

Как сообщает издание Nexta, мужчина не мог сидеть на своем месте из-за протеза. Отмечается, что он сказал, что потерял ногу на войне, и летит домой к своей семье в Украину.

"Он плакал и кричал: "Как я доберусь домой?". Он показал стюардессе рюкзак, в котором были подарки для родных", - говорится в сообщении.

Кроме того, он простоял в углу этого самолета полтора часа. Впоследствии мужчина упал и повредил руки. Экипаж самолета заявил, что "он вел себя неадекватно, и был вынужден покинуть рейс".

После инцидента в Wizz Air объяснили ситуацию и публично попросили прощения на официальной странице в Twitter.

"Мы приносим извинения за вызванное недовольство ситуацией с пассажиром на нашем недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву. Безопасность является нашим приоритетом номер один, поэтому экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету или же имели сопровождение для помощи", - отметили в авиакомпании.

В пресс-службе также добавили, что если есть какие-либо признаки того, что пассажир имеет заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета, работники обязаны отказать ему в посадке.

"В данном случае это было трудное, но необходимое решение, принятое с учетом безопасности пассажира. Ему предоставили воду и посадили на место в ожидании помощи персонала аэропорта", - пояснили в венгерской компании.

Лоукостер Wizz Air - новости

Как сообщал УНИАН, лоукостер Wizz Air с 12 июня сократил время прохождения бесплатной онлайн-регистрации. Теперь зарегистрироваться на рейс и получить посадочный талон можно будет в период от 24 до 3 часов до вылета по расписанию.

Ранее этот срок составлял от 48 до 3 часов до вылета. Новые правила касаются пассажиров, которые купили билеты по самым дешевым тарифам и не оплатили сбор за выбор места в самолете.

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