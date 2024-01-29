Клиентам будут предложены альтернативные маршруты.

Крупнейший финский авиаперевозчик Finnair отменит около 550 рейсов на этой неделе из-за забастовки профсоюзов против правительства Финляндии, которая запланирована на 1 и 2 февраля. Об этом сообщает Reuters.

"Политическая забастовка окажет значительное влияние на работу аэропорта Хельсинки и на полеты Finnair", – говорится в заявлении перевозчика.

В компании добавили, что в Finnair будут отменять авиарейсы в своих системах по одному рейсу, начиная с утра вторника 30 января. Клиентам будут предложены альтернативные маршруты.

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Отмечается, что в последние месяцы финские профсоюзы протестуют против плана правительства по предоставлению преимущества местным трудовым соглашениям над централизованными, ограничению политических забастовок и упрощению расторжения трудовых контрактов.

Проблемы с транспортом в Европе: последние новости

Руководитель авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в январе рассказал, что цены на авиабилеты, особенно в разгар лета 2024 года, будут выше, поскольку в Европе будет меньше пропускной способности на короткие расстояния. Тогда он также отметил, что бюджетной авиакомпании этим летом будет "не хватать 10 самолетов" из-за задержки с поставками их собственных самолетов Boeing.

22 января 2024 г. профсоюз немецких машинистов (GDL) анонсировал новую масштабную забастовку, которая на шесть дней парализовала страну. Железнодорожники требовали от концерна Deutsche Bahn улучшения условий труда. Масштабная забастовка железнодорожников парализовала Германию с 24 по 29 января.

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