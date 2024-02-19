Более 200 тысяч пассажиров пострадают от отмены рейсов на этой неделе.

Крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa вынужден отменить 900 рейсов по всей Европе из-за 35-часовой забастовки рабочих, которая начнется 19 февраля в 20:00 и продлится до 7 утра 21 февраля, сообщает издание The Sun.

Отмечается, что в ответ Lufthansa вынуждена отменить 90% своих рейсов, что равно примерно 900 перелетам. Таким образом, более 200 тысяч пассажиров пострадают от отмены рейсов на этой неделе.

Отмечается, что пострадают такие аэропорты, как Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Гамбург, Берлин, Кельн, Дюссельдорф и Штутгарт.

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"Из-за забастовки мы в настоящее время предполагаем, что только около 10-20 процентов программы полетов Lufthansa Airline может быть выполнено, особенно 20 февраля. Пассажиры, пострадавшие от отмены рейсов из-за забастовки (профсоюзы – УНИАН) Verdi, будут проинформированы по электронной почте или через приложение Lufthansa", – предупредила авиакомпания.

Все, кто пострадал от отмены, смогут бесплатно перебронировать рейс. А внутренние пассажиры смогут бесплатно воспользоваться билетом на поезд Deutsche Bahn.

Перевозки в Германии: что известно

1 февраля в Германии наблюдались проблемы с обслуживанием более тысячи авиарейсов, затронувших около 200 тысяч пассажиров.

Позже сообщалось, что профсоюз Verdi призвала наземный персонал немецкой авиакомпании Lufthansa оставить работу на сутки и начать забастовку 7 февраля из-за проблемы оплаты труда.

Забастовки последовали за спором о заработной плате, когда профсоюз Verdi потребовал повышения заработной платы на 12,5 процента для почти 25 тысяч сотрудников.

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