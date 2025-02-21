Украинский язык очень богатый и благозвучный, а все наши фразеологизмы и диалектизмы даже не поместятся в одну книгу. Некоторые красивые фразы на украинском будут понятны только самим украинцам. Эти уникальные слова стоит запомнить и чаще использовать, ведь они - наше наследие.
Выражения на украинском, которые не понятны иностранцам
Некоторые слова разговорные фразы на украинском совершенно не понятны иностранцам. Люди, для которых украинский не родной, даже не могут их выговорить.
- Паляниця. Это знаменитое сложное украинское слово для русских и других иностранцев, которое никто кроме украинцев не может выговорить. А означает разновидность круглого приплюснутого хлеба с надрезом сбоку.
- Патякати. Этот глагол похож на слово "болтать", но с уничижительным значением. Когда кто-то "патякает", то непременно распространяет лживые сплетни или неправдивую информацию.
- Вирій. Это красивое и поэтическое слово не имеет иностранных аналогов. А называют так теплые края, куда птицы улетают зимовать.
- Залізниця. Всем украинцам известно, что так у нас называют железную дорогу. Многими военными проверено, что россияне не умеют произносить это слово.
- Нівроку. Значение этого слова можно примерно объяснить как "ничего себе" или "то, что надо". Но точный смысл передать невозможно, и только украинцы могут уместно использовать его в речи.
- Завіюватися. Это многозначительное слово может означать "забредать куда-либо", "ехать на отдых", "потеряться" или "сбегать". Фразы на украинском с этим словом поймут только украинцы.
- Шахівниця. В большинстве языков нет отдельного названия для шахматной доски, но украинский язык уникальный.
- Митець. Так в украинском языке называют человека, который занимается творческой профессией, например, художника или скульптора. В английском языке его аналогом можно считать слово "artist", а вот на русский оно никак не переводится.
- Навколішки. Это ещё одно сложное украинское слово, которое не могут понять и выговорить иностранцы. В украинском языке "навколішках" означает на коленях. Обратите внимание, что оно пишется слитно.
- Манівці. Это колоритное слово не переводится на другие языки и красиво звучит. Означает оно окольные или обходные пути, неизведанные тропинки. С этим словом есть интересные фразы на украинском: "говорити манівцями" (намекать) и "збитися на манівці" (идти неправильной дорогой, ошибаться).
Мы также называли украинские слова, которые раньше имели другое значение. Вы удивитесь, но в давние времена фраза "багато тобі жиру" считалась добрым пожеланием.