Называем 10 слов и выражений, которые трудно перевести на другие языки.

Украинский язык очень богатый и благозвучный, а все наши фразеологизмы и диалектизмы даже не поместятся в одну книгу. Некоторые красивые фразы на украинском будут понятны только самим украинцам. Эти уникальные слова стоит запомнить и чаще использовать, ведь они - наше наследие.

Выражения на украинском, которые не понятны иностранцам

Некоторые слова разговорные фразы на украинском совершенно не понятны иностранцам. Люди, для которых украинский не родной, даже не могут их выговорить.

Паляниця . Это знаменитое сложное украинское слово для русских и других иностранцев, которое никто кроме украинцев не может выговорить. А означает разновидность круглого приплюснутого хлеба с надрезом сбоку.

. Это знаменитое сложное украинское слово для русских и других иностранцев, которое никто кроме украинцев не может выговорить. А означает разновидность круглого приплюснутого хлеба с надрезом сбоку. Патякати . Этот глагол похож на слово "болтать", но с уничижительным значением. Когда кто-то "патякает", то непременно распространяет лживые сплетни или неправдивую информацию.

. Этот глагол похож на слово "болтать", но с уничижительным значением. Когда кто-то "патякает", то непременно распространяет лживые сплетни или неправдивую информацию. Вирій . Это красивое и поэтическое слово не имеет иностранных аналогов. А называют так теплые края, куда птицы улетают зимовать.

. Это красивое и поэтическое слово не имеет иностранных аналогов. А называют так теплые края, куда птицы улетают зимовать. Залізниця . Всем украинцам известно, что так у нас называют железную дорогу. Многими военными проверено, что россияне не умеют произносить это слово.

. Всем украинцам известно, что так у нас называют железную дорогу. Многими военными проверено, что россияне не умеют произносить это слово. Нівроку . Значение этого слова можно примерно объяснить как "ничего себе" или "то, что надо". Но точный смысл передать невозможно, и только украинцы могут уместно использовать его в речи.

. Значение этого слова можно примерно объяснить как "ничего себе" или "то, что надо". Но точный смысл передать невозможно, и только украинцы могут уместно использовать его в речи. Завіюватися . Это многозначительное слово может означать "забредать куда-либо", "ехать на отдых", "потеряться" или "сбегать". Фразы на украинском с этим словом поймут только украинцы.

. Это многозначительное слово может означать "забредать куда-либо", "ехать на отдых", "потеряться" или "сбегать". Фразы на украинском с этим словом поймут только украинцы. Шахівниця . В большинстве языков нет отдельного названия для шахматной доски, но украинский язык уникальный.

. В большинстве языков нет отдельного названия для шахматной доски, но украинский язык уникальный. Митець . Так в украинском языке называют человека, который занимается творческой профессией, например, художника или скульптора. В английском языке его аналогом можно считать слово "artist", а вот на русский оно никак не переводится.

. Так в украинском языке называют человека, который занимается творческой профессией, например, художника или скульптора. В английском языке его аналогом можно считать слово "artist", а вот на русский оно никак не переводится. Навколішки . Это ещё одно сложное украинское слово, которое не могут понять и выговорить иностранцы. В украинском языке "навколішках" означает на коленях. Обратите внимание, что оно пишется слитно.

. Это ещё одно сложное украинское слово, которое не могут понять и выговорить иностранцы. В украинском языке "навколішках" означает на коленях. Обратите внимание, что оно пишется слитно. Манівці. Это колоритное слово не переводится на другие языки и красиво звучит. Означает оно окольные или обходные пути, неизведанные тропинки. С этим словом есть интересные фразы на украинском: "говорити манівцями" (намекать) и "збитися на манівці" (идти неправильной дорогой, ошибаться).

Мы также называли украинские слова, которые раньше имели другое значение. Вы удивитесь, но в давние времена фраза "багато тобі жиру" считалась добрым пожеланием.

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