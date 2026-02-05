Подводное ущелье возле вулкана служит домом для 20 000 удивительных существ: кто там живет (видео)

Их обычно наблюдают поодиночке, поэтому ученые были озадачены, увидев такое количество особей, живущих вместе.

В одном месте у побережья залива Джервис в Австралии - известном как Октополис - было замечено удивительно большое скопление осьминогов, обитающих вместе. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что в 2012 году исследователи сделали это поразительное открытие. Во время погружения в этом районе они случайно обнаружили огромную кучу раковин, где обосновались около 16 мрачных осьминогов (Octopus tetricus).

Интересно, что их обычно наблюдают поодиночке, поэтому ученые были озадачены, увидев такое количество особей, живущих вместе. Похоже, это был какой-то странный единичный случай, и они объяснили скопление большим куском металлолома, который изначально привлек животных, поскольку предоставлял им убежище. Так продолжалось до тех пор, пока учёные не обнаружили неподалеку ещё одно подобное скопление, возникшее естественным путём.

Видео дня

Там они увидели до 15 мрачных осьминогов, которые жили своей жизнью. Эти особи не просто жили рядом друг с другом, они взаимодействовали - общались, спаривались, дрались и даже выгоняли друг друга из убежищ или пытались исключить других из сообщества. Они назвали это место Октлантис.

Отмечается, что оба этих "города головоногих" меркнут по сравнению с гигантским Садом Осьминогов. В 2018 году исследователи MBARI обнаружили этот питомник осьминогов недалеко от подводного вулкана на глубине более 3 километров у побережья Монтерея, Калифорния.

Там самки жемчужных осьминогов (Muusoctopus robustus) приплывают, чтобы родить детёнышей, находя идеальную расщелину в скале для строительства гнезда. Они получили своё название - жемчужные осьминоги - потому что издалека они выглядели как скопление переливающихся жемчужин, разбросанных по морскому дну. На этом участке обитает множество жемчужных осьминогов - ученые насчитали более 6000 особей и считают, что их может быть до 20 000.

Интересно, что глубокие воды известны своей низкой температурой. На этой глубине температура воды обычно составляет около 1,6 градуса по Цельсию, но в гнездах осьминогов температура была почти 11 градусов - просто невероятно тепло по сравнению с этим.

Исследователи выяснили, что укромные уголки, в которых осьминоги-матери строили свои гнезда, нагревались гидротермальными источниками. Благодаря этим уютным гнездам яйца могли вылупляться быстрее. В статье добавили:

"Это не связано с ленью матерей, желающих, чтобы их детеныши как можно скорее покинули гнездо (осьминоги-матери умирают после вылупления яиц). Когда эмбрионы еще развиваются, они невероятно уязвимы для нападения голодных хищников. Более быстрое вылупление, вероятно, повышает их шансы дожить до взрослого возраста".

Новости об осьминогах

В прошлом году рекордное количество наблюдений за одними из самых умных беспозвоночных в мире в течение лета заставило организацию The Wildlife Trusts в ежегодном обзоре морей Великобритании объявить 2025 год "годом осьминога".

Вас также могут заинтересовать новости: