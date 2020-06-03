Протесты в США: в Миннесоте проверят деятельность полицейских за последние 10 лет

2 июня управление штата по правам человека выдвинуло обвинение по гражданским правам против полицейского управления Миннесоты.

Губернатор американского штата Миннесота заявил о начале расследования деятельности полицейских за последние 10 лет после протестов из-за убийства при задержании правоохранителями чернокожего охранника Джорджа Флойда.

Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

2 июня управление штата по правам человека выдвинуло обвинение по гражданским правам против полицейского управления Миннесоты.

В связи с этим будет проведена проверка политики, процедуры и практики полицейских штата для того, чтобы определить, имела ли место системная дискриминация.

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«Моя администрация будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для разрушения поколений системного расизма в Миннесоте», — заверил губернатор. По его словам, в штате предпринимаются многочисленные шаги по восстановлению доверия с общинами, которых «слишком долго не замечали и не слышали».

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

Как сообщал ранее УНИАН, в Чикаго толпа американцев разграбила поезд на ходу. На записи видно, как мародеры скидывает с поезда технику и прочие товары, в то время как остальные бегут за ним и подбирают вещи.

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