Оказывается, форма носа может немало рассказать о личности его обладателя.

Какой у вас нос - курносый, ровненький, с горбинкой, с широкими крыльями или как пуговка? Оказывается, нос может рассказать о характере и типе личности человека. Выберите на картинке один из девяти вариантов и пройдите тест на личность.

Римский нос

Если у вас римский нос, то вы - очень сильная личность:

ваше честолюбие очень заразительно, даже в трудностях вы находите радость и, скорее всего, из вас получится отличный руководитель;

вам редко не хватает выдержки, чтобы довести дело до конца или достичь желаемой цели;

вы решительны - ваш стратегический ум помогает вам эффективно организовывать дела, взвешивать обе стороны вопроса и добиваться огромного процветания;

у вас властная натура - вам нравится контролировать ситуацию и опережать толпу, но не в смысле идти впереди нее, а в отношении знаний, тенденций, последних событий и т. д., в то же время вы - не из тех, кто торопится принять решение;

вы также практичны и рациональны, не придаете большого значения эмоциям, но при этом являетесь добросердечным человеком, а ваш рациональный подход помогает сохранять спокойствие даже в самых сложных ситуациях.

Обычно вы выбираете свой собственный образ жизни и не следуете за толпой. Умеете влиять на людей своими словами, и вам не нужно одобрение окружающих, и вы не придаете большого значения тому, что говорят о вас другие. Счастливы вы тогда, когда работаете над реализацией своих целей.

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Нубийский нос

Если у вас нубийский нос с очень широким основанием, вы, скорее всего, выделяетесь из толпы. Бывший президент США Барак Обама - классический пример такого типа носа. Вы также:

очень открыты, любопытны и всегда ищете новые творческие пути решения проблем или достижения результата;

обладаете привлекательной и харизматичной личностью, склонны к эмоциональной экспрессии и способны высказывать свое мнение, которое оказывает влияние на других;

у вас дальновидный подход и утонченный способ решения проблем - редко можно встретить вас кричащим или кричащим на други;

ваше умение выражать мысли словами просто поразительно, вы поистине прирожденный оратор, который может блистать в публичных дебатах и легко завоевывать доверие общественности;

также вы слывете дружелюбным семьянином - всегда будете заботиться о своей семье и сопровождать ее на пути к успеху, каких бы высот в карьере ни достигли;

кроме прочего, вы еще и скромный человек и жаждете обрести мудрость через практическую жизнь и опыт.

Разносторонне мыслящий и знающий, впечатляющий собеседник, активный общественный деятель - это все вы. Редко уклоняетесь от того, чтобы стать центром всеобщего внимания и точно знаете, что сказать, чтобы вас услышали.

Греческий нос

Если у вас прямой нос - его еще называют греческим - то вы, как правило, очень привлекательны, с ясным мышлением, обладаете терпимостью, состраданием, простотой, честностью и надежностью:

вы очень целеустремленный, практичный и благоразумный человек;

очень верны и готовы отдать все, чтобы быть рядом с любимыми;

одна из ваших особенностей - умение хранить секреты до . самой смерти, вы никогда не предадите оказанное вам доверие;

в то же время сами вы не спешите доверять людям или посвящать их в свои личные дела, чтобы заслужить ваше доверие, требуется время;

ваша внутренняя теплота располагает людей и свами всегда легко найти общий язык, однако ваша терпеливость заставляет вас задерживаться рядом с вещами и людьми гораздо дольше, чем это необходимо;

вы говорите четко и ясно, но вас могут подавлять другие сильные личности;

вы умеете преподнести себя как самого спокойного и собранного человека в толпе;

также вы очень коммуникабельны - у вас редко бывает недостаток тем для разговоров или ценных советов.

Вы любите приносить пользу обществу и находите радость и чувство гордости в том, что играете важную роль в улучшении чьей-то жизни. Мужчин и женщин с такой формой носа чаще всего можно встретить в СМИ, также они могут быть личными помощниками, моделями или артистами.

Нос с горбинкой

Вы, скорее всего, удивитесь, но ваша личность - совершенно противоположна форме вашего носа:

вы - самый простой и прямолинейный человек, с сильным характером и великодушием;

вы наблюдательны и умеете слушать, среди всех остальных вы будете тем, кто скорее поймет, чем осудит;

вы меньше всего склонны к многословию;

не любите усложнять ситуацию, но без труда решите самую сложную проблему;

любите простые вещи и стараетесь держаться подальше от сложных разговоров и драматических отношений;

также вы твердо стоите на страже своих добродетелей и жизненных ценностей, что делает вас отличным собеседником, другом, партнером или родителем;

прежде чем делать поспешные выводы, вы спокойно слушаете и отвечаете, и можете заставить другого человека почувствовать, что его слышат и признают;

вы - не властный человек, но, тем не менее, не стоит воспринимать вашу простоту как должное,вы ни за что не потерпите, если с вами начнут обращаются как с половичком.

Незнакомым людям вы часто кажетесь упрямым или холодным, но это лишь прикрытие. На самом деле, многие люди с носами с горбинкой прославились на весь мир - так что, очевидно, это может оказаться довольно уникальной вашей особенностью.

Мясистый нос

Если у вас мясистый нос, вы быстро соображаете, умны, сообразительны, рассудительны и осторожны:

вы также щедры, добры, чувствительны и эмоциональны, но все эти стороны вы проявляете лишь со знакомыми;

обычно вы избегаете домыслов, но в то же время умеет быстро думать и быстро действовать;

иногда вы можете показаться агрессивным;

вы также очень трепетно относитесь к своим деньгам - умеет их экономить и не станете тратить их напоказ или покрывать расходы, которые не имеют для вас смысла;

ваша жизнь полна позитива, так как вы склонны концентрироваться на положительных аспектах и не станете тратить время на пролитое молоко или другие пустяки.

В глазах общественности вы можете быть резким и агрессивным, но на самом деле вы - очень заботливый и верный партнер. Предпочитаете говорить правду, не тратя много времени на ее приукрашивание.

Нос-кнопка ("пуговка")

Если у вас нос в виде пуговки, то вы обладатель не только самого милого типа носа, но еще и очень миловидная личность. Однако не стоит заблуждаться, думая, что миловидность - это все, что у вас есть:

вы - волевой, решительный и спонтанный человек;

очень оптимистичны в жизни, никогда не сидите без дела, а всегда во что-то вовлечены;

свое время вы инвестируете с умом и тщательно все планируете, вы знаете, что получите в результате, прежде чем вложить во что-то свое время и энергию;

также вы эффективно выполняете запланированные задачи и делаете это точно в срок.

Интересно, что вы можете прислушиваться ко всем, но будете следовать своим инстинктам или внутреннему голосу. И это себя оправдывает - в основном вы получаете то, что хотите, или то, как хотите. Вы также верный партнер и друг и готовы принять на себя боль близких, чтобы помочь им пройти через это.

Орлиный нос

Если у вас нос орла, значит, вы амбициозны, независимы и лидер по своей сути:

вы обладаете острым чутьем и хорошо разбираетесь в бизнесе - у вас просто орлиный взгляд на возможности, также вы проявляете особый интерес к духовным вопросам;

вы привыкли эффективно работать и успешно прокладываете свой собственный путь к успеху;

очень уверены в себе, но временами вы бываете упрямы;

все время стремитесь достичь финансовой независимости или взлететь по карьерной лестнице;

вас также знают как человека, который в первую очередь думает о себе - то есть, вы склонны вести себя эгоистично;

у вас сильная потребность чувствовать себя уважаемым и важным;

вы не боитесь рисковать и при этом можете даже не заботиться об эмоциях других людей, а из ситуации вы стараетесь извлечь максимальную выгоду.

Ваша уверенность сильно выделяет вас в толпе, бесстрашно высказываете свое мнение вслух и, если нужно, то отстаиваете его.

Курносый нос

Если у вас маленький курносый нос, с кончиком, направленным вверх, и немного заметными ноздрями, то вас обычно можно встретить в социальной среде:

вы - командный игрок, поэтому для вас не составляет труда процветать в коллективе;

обычно вас считают милым, веселым и ласковым, вы - отзывчивый человек и используете свои творческие способности для достижения целей;

также вы хорошо умеете планировать, доводите дело до конца и переходите к следующей задаче;

часто вы бываете очень беззаботны, что иногда заставляет терять счет времени и вещам, а также мешает вам достичь определенного уровня зрелости или проявить его.

Кроме всего, вы довольно нетерпеливы и проявляете недовольство в тревожных ситуациях. Ваша вспыльчивость может возникнуть из ниоткуда - это случается довольно редко, но отнюдь не самое приятное зрелище. Например, вам трудно ужиться с людьми, которые не умеют пускать все на самотек. Также вы - очень закрытый человек.

Нос с широкими крыльями

Если у вас большой нос с луковичным кончиком, широкими крыльями и крупными ноздрями, значит, вы чрезвычайно умны и презираете работать на кого-то другого:

вы не любите выполнять чужие приказы, вам нравится быть сами себе начальником;

такой большой нос связан с чувством власти, лидерства, эго и независимости;

вы не предаетесь светским беседам, живете полной жизнью и занимаетесь тем, что питает вашу душу;

кроме этого, вы - практичный человек, который прокладывает свой собственный путь и не полагается ни на кого другого в делах;

по сути вы - прирожденный лидер, который стремится быть перфекционистом во всем, что делает;

повторяющаяся или системная работа делает вас скучным, вы уделяете огромное внимание качеству выполняемой работы - это приводит к тому, что вы очень критично относитесь к собственной работе и работаете сверхурочно, чтобы исправить каждую мелочь;

вы также очень любезны с людьми и демонстрируете прекрасные манеры;

другие надеются на вас в поисках решений, поскольку вы, скорее всего, предложите эффективные идеи.

Вы также умеете обращаться с деньгами, у вас хорошие источники дохода и вам нравится жить по-королевски, но бездумно тратить деньги на что бы то ни было вы не станете.

Вам может понравиться еще один тест на личность - выберите лак, которым вы любите красить ногти.

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