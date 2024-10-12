Не все знают, как правильно на украинском языке в некоторых случаях говорить и писать - "продовжується чи триває".
В каких случаях уместно употреблять эти глаголы объяснил заслуженный работник образования Украины, языковед и доцент Александр Авраменко в своей книге "100 експрес-уроків української".
Эксперт подчеркнул, что отрезок времени лучше называть словом "триває". "Например, урок "триває" 45 минут, но учитель может его "продовжити" на несколько минут", - написал эксперт.
Языковед привел еще один пример употребления этих глаголов:
"Посадка на поезд Киев-Одесса "триває", хотя по техническим причинам ее могут "продовжити".
В толковом словаре украинского языка говорится, что слово "продовжуватись" имеет значение "тривати, розвиватися, відбуватися не зупиняючись; поновлюватися (після перерви)".
Интересные новости о языке - что уже сообщалось
Ранее Александр Авраменко объяснил, как сказать "полотенцесушитель" на украинском языке. Педагог отметил, что вместо этого русского слова следует пользоваться существительными "змійовик", "зміївка" или "сушарка".