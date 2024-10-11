В "Википедии" указаны не те же самые варианты перевода слова "полотенцесушитель" на украинский язык, которые назвал языковед.

Есть сложное российское слово "полотенцесушитель" - как правильно на украинском его называть знают далеко не все.

В родном языке назвать его можно, в частности, "зміївкою", написал языковед-доцент, заслуженный работник образования Украины Александр Авраменко на своей странице в Facebook.

"Не впервые у меня спрашивают, какой украинский аналог "полотенцесушителя"... Наш язык имеет несколько лаконичных и естественных синонимов: "сушарка", "змійовик"...", - отметил эксперт.

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Стоит отметить, что в "Википедии" указаны другие варианты перевода слова на украинский: "рушникосушарка" чи "рушникосушка":

"..."рушникосушарка" - изделие для сушки полотенец, которое может располагаться в ванной, на кухне или в различных подсобных помещениях".

Интересные новости Украины - что сообщалось о языке

Александр Авраменко рассказал о лайфхаке, который поможет не допустить ошибок при склонении числительных "п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят". Доцент посоветовал при их склонении первую часть вообще не трогать, а считать ее как бы окаменевшей.

Языковед подчеркнул, что таким образом при изменении этих числительных должны образовываться такие слова - "п'ятидесяти", "шістдесяти", "сімдесяти" и "вісімдесяти".

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