Компания, которая владеет законными правами на исследования, опубликовала изображение артефакта.

Бронзовая статуя с "Титаника", которую не видели десятилетиями и которую боятся потерять навсегда, является одним из открытий, сделанных компанией с правами на спасение места затонувшего корабля во время ее первой экспедиции туда за много лет. Об этом пишет Associated Press.

RMS Titanic Inc., компания из штата Джорджия, которая владеет законными правами на артефакт 112-летней давности, завершила свое первое путешествие с 2010 года и опубликовала изображения экспедиции.

Издание уточняет, что путешествие в отдаленный уголок Северной Атлантики, где затонул "Титаник", состоялось в то время, когда береговая охрана США расследует аварию "Титана", экспериментального подводного аппарата, принадлежащего другой компании, в июне 2023 года. Во время аварии подводного судна "Титан" погибли все пять человек на борту.

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"Результаты путешествия этим летом демонстрируют горько-сладкую смесь сохранения и потери", - говорится в заявлении RMS Titanic.

Основным моментом стало повторное открытие статуи "Диана Версальская", которую в последний раз видели в 1986 году, и теперь статуя имеет четкое и обновленное изображение.

В то же время значительная часть перил, которая окружает палубу бака корабля, упала. По словам компании, перила стояли еще в 2022 году.

"Открытие статуи Дианы было волнующим моментом. Но мы расстроены потерей знаковых перил Bow и других доказательств упадка, что лишь укрепило нашу приверженность к сохранению наследия Титаника", - сказала Томасина Рэй, директор коллекций RMS Titanic.

Гибель Титаника - последние новости

Миллиардер Ларри Коннор построил субмарину, чтобы доказать безопасность посещения места крушения Титаника. По его словам, в этом аппарате используются новые технологии, которые не были доступны еще пять лет назад.

Ранее Коннор критиковал покойного основателя OceanGate Стоктона Раша и называл его подход к глубоководным исследованиям "хищническим".

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