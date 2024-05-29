Они совершат путешествие на подводной лодке, известной как Triton 4000/2 Abyssal Explorer - одной из серии подводных аппаратов, производимых компанией.

Спустя год после катастрофы батискафа Титан американский миллиардер запускает новый проект подводной лодки стоимостью 20 миллионов долларов, чтобы доказать, что место крушения Титаника можно безопасно исследовать.

Ларри Коннор, 74 года, магнат недвижимости из Огайо, планирует путешествовать на глубину 12 400 футов до дна Северной Атлантики на двухместном подводном аппарате, изготовленном Triton Submarines, пишет The Independent.

"Я хочу показать людям во всем мире, что, хотя океан чрезвычайно мощный, он может быть чудесным, приятным и действительно изменить жизнь, если вы будете действовать правильно", - сказал Коннор.

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Коннор работает с Патриком Лэхи, опытным дайвером и проектировщиком подводных лодок, который является соучредителем Triton Submarines.

Они совершат путешествие на подводной лодке, известной как Triton 4000/2 Abyssal Explorer - одной из серии подводных аппаратов, производимых компанией.

Коннор сказал, что в этом аппарате, уже рекламируемом на веб-сайте Triton Submarines, используются новые технологии, которые не были доступны еще пять лет назад.

"Патрик обдумывал и проектировал это более десяти лет. Но у нас не было материалов и технологий", - сказал Коннор. "Вы не могли построить эту субмарину пять лет назад".

Согласно веб-сайту компании, Triton является самой глубоководной акриловой подводной лодкой в ​​мире, и ее рекламируют как обладающую "непревзойденными" возможностями.

"[Он сказал], вы знаете, что нам нужно сделать, это построить подводную лодку, которая сможет многократно и безопасно погружаться на [глубины уровня Титаника] и продемонстрировать миру, что вы, ребята, можете это сделать", - сказал Лэхи.

В настоящее время неизвестно, когда Коннор и Лэхи планируют совершить путешествие к месту крушения Титаника. Ранее миллиардер критиковал покойного основателя OceanGate Стоктона Раша и называл его подход к глубоководным исследованиям "хищническим".

Катастрофа "Титана" - детали

18 июня 2023 года Раш мгновенно умер вместе с Хэмишем Хардингом, Стоктоном Рашем, Шахзадой и Сулеманом Давудом, а также Полем-Анри Нарголе в подводном аппарате "Титан". Субмарин подверглась катастрофическому взрыву примерно через час и 45 минут после погружения к месту крушения Титаника.

Сообщается, что субмарина взорвалась под огромным давлением воды из-за слабости конструкции или проблемы с люком.

Компания OceanGate, которая взимала 250 000 долларов за поездки на объект, впоследствии приостановила всю свою деятельность в ожидании расследования, которое все еще продолжается.

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