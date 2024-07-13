Запад отстает от Москвы в Арктическом регионе, что может иметь крайне негативные последствия.

Пока Запада сосредоточился на войне в Украине, обострении на Ближнем Востоке, кибербезопасности, Россия продвигается в Арктике. Москва ведет активную работу по расширению флота ледоколов.

Издание Bloomberg пишет, что России наибольшая часть Северного Ледовитого океана и это единственное государство в этом регионе, которое не входит в НАТО. Москва расширяет и обновляет свой внушительный флот ледоколов. За последние четыре года русские ввели в строй три новых атомохода, и еще как минимум три находятся на верфях.

Но в НАТО все внимание приковано к боевому ледоколу "Иван Папанин" - этот российский военный корабль дизель-электрический, а не атомным, и должен быть готов к концу этого года. За ним последуют еще два корабля того же класса.

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Боевые ледоколы обладают значительным наступательным потенциалом, включая 76-мм скорострельное орудие и пусковые установки для противокорабельных и крылатых ракет наземного базирования. Это серьезные боевые корабли весом 9 000 тонн, примерно, как американский эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke.

Таким образом, у русских скоро появится боевой корабль, способный пробиваться сквозь лед. Единственными кораблями, сопоставимыми по ледокольным характеристикам, являются норвежские корабли класса Svalbard, но они не обладают наступательным боевым потенциалом.

Какая ситуация в других странах

У ВМС США нет ледоколов. Старинное судно береговой охраны Polar Star, введенное в эксплуатацию в 1976 году, находится на верфи в режиме жизнеобеспечения. Программа береговой охраны по строительству полярного сторожевого корабля нового поколения неоднократно откладывалась и значительно превышала бюджет, и ожидается, что судно появится не раньше конца десятилетия.

Китай, несмотря на отсутствие арктического присутствия, тем не менее строит ледоколы. У Пекина есть три средних судна - самое новое из них класса Ji Di весом почти 6 000 тонн - и четвертое на подходе. Хотя они классифицируются как исследовательские суда, Пекин редко обходится без военных мотивов. Это четкий сигнал о том, что Путин и китайский лидер Си Цзиньпин активизируют сотрудничество.

В их совместные планы может входить создание угрозы глобальным цепочкам поставок; проведение миссий наблюдения и присутствия в Северном Ледовитом океане; получение ценного тактического опыта, включая координацию с подводными операциями китайских и российских атомных ударных подводных лодок; и продвижение российских территориальных претензий на разведку нефти и газа в спорных зонах.

Что должно сделать НАТО

Во-первых, Альянс должен воспользоваться арктическим опытом Швецией и Финляндией. Далее следует создать боевой ледокольный потенциал НАТО. США должны приступить к реализации программы создания катера полярной безопасности и рассмотреть возможность переоборудования некоторых эсминцев ВМС в корпуса с "ледовой закалкой". Канада должна направить ресурсы на развитие арктического морского потенциала.

Третий элемент - наблюдение, обучение и патрулирование. НАТО должна проводить учения не реже одного раза в год, принимая Норвегию и Канаду на их самых северных базах. Спутниковое покрытие региона также нуждается в улучшении. Наконец, НАТО необходимо перестроить свои планы действий в чрезвычайных ситуациях и планшетные учения.

Ситуация в Арктике - последние новости

Арктика является сферой интересов таких стран, как США, Дания, Финляндия, Исландия, Канада, Норвегия, Швеция и Россия. Благодаря длинной береговой линии Россия влияет на регион за счет расширения военного присутствия. Москва анонсировала открытие арктических военных баз и установку современного оружия.

После начала полномасштабной войны в Украине НАТО и США заявили о усиление присутствия в Арктике на фоне роста военной активности РФ.

Кроме того, США, Финляндия и Канада планируют объединиться для обмена опытом в области судостроения ледоколов, поскольку Россия и Китай все чаще предпринимают агрессивные действия в регионе.

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