Начиная с мая 2014 года на Земле произошло резкое падение запасов пресной воды.

Спутники NASA обнаружили, что за последние 10 лет количество пресной воды на Земле значительно сократилось. Ученые предупреждают, что это может привести к появлению новых глобальных проблем, пишет Space.

Международная группа ученых проанализировала данные, полученные спутниками Gravity Recovery and Climate Experiment. Благодаря этой информации выяснилось, что начиная с мая 2014 года на Земле произошло резкое падение запасов пресной воды и планета до сих пор не восстановила их.

По данным спутников, с 2015 по 2023 год общее количество пресной воды в мире составляло 1200 кубических километров.

Видео дня

"Сюда входят жидкие поверхностные воды, такие как озера и реки, а также вода в водоносных горизонтах под землей. Это ниже среднего уровня с 2002 по 2014 год. Это в два с половиной раза превышает объем потерянного озера Эри", - поделился один из авторов исследования Мэтт Роделл.

Ученые заявили, что в условиях засухи потребность в грунтовых водах значительно возрастает. В частности, фермеры регулярно обращаются к запасам пресной воды, но они могут быстро иссякнуть без осадков.

Сокращение запасов пресной воды на Земле может привести к росту нищеты, голоду, конфликтам и росту заболеваний из-за использования загрязненных источников воды, отмечают ученые.

Кроме того, спутники показали, что 13 из 30 самых мощных засух по всему миру произошли с января 2015 года. Самые ощутимые последствия испытали северная и центральная Бразилия, Австралазия, Южная Америка, Северная Америка, Европа и Африка. Предполагается, что к засухам могло привести глобальное потепление.

"Глобальное потепление приводит к тому, что атмосфера удерживает больше водяного пара, что приводит к более экстремальным осадкам. Проблема, когда у вас экстремальные осадки, заключается в том, что вода в конечном итоге стекает, а не впитывается и не пополняет запасы грунтовых вод. Повышение температуры увеличивает как испарение воды с поверхности в атмосферу, так и водоудерживающую способность атмосферы, увеличивая частоту и интенсивность засушливых условий", - объяснил метеоролог из NASA Майкл Босилович.

По словам ученых, запасы пресной воды на Земле вряд ли вернуться к показателям 2015 года. Вероятнее всего, планету ждут еще больше сухих дней.

Последние новости экологии

Ранее УНИАН писал про самое опасное дерево в мире, под которым нельзя стоять, когда идет дождь. Удивительно то, что на первый взгляд оно выглядит как обычное дерево.

Кроме того, в ноябре "рыба Судного дня" вернулась к берегам Калифорнии третий раз за год. Японская мифология приписывает мелководные появления глубоководных ремнерыб предвестникам землетрясений и цунами.

Вас также могут заинтересовать новости: