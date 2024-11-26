Спутники NASA обнаружили, что за последние 10 лет количество пресной воды на Земле значительно сократилось. Ученые предупреждают, что это может привести к появлению новых глобальных проблем, пишет Space.
Международная группа ученых проанализировала данные, полученные спутниками Gravity Recovery and Climate Experiment. Благодаря этой информации выяснилось, что начиная с мая 2014 года на Земле произошло резкое падение запасов пресной воды и планета до сих пор не восстановила их.
По данным спутников, с 2015 по 2023 год общее количество пресной воды в мире составляло 1200 кубических километров.
"Сюда входят жидкие поверхностные воды, такие как озера и реки, а также вода в водоносных горизонтах под землей. Это ниже среднего уровня с 2002 по 2014 год. Это в два с половиной раза превышает объем потерянного озера Эри", - поделился один из авторов исследования Мэтт Роделл.
Ученые заявили, что в условиях засухи потребность в грунтовых водах значительно возрастает. В частности, фермеры регулярно обращаются к запасам пресной воды, но они могут быстро иссякнуть без осадков.
Сокращение запасов пресной воды на Земле может привести к росту нищеты, голоду, конфликтам и росту заболеваний из-за использования загрязненных источников воды, отмечают ученые.
Кроме того, спутники показали, что 13 из 30 самых мощных засух по всему миру произошли с января 2015 года. Самые ощутимые последствия испытали северная и центральная Бразилия, Австралазия, Южная Америка, Северная Америка, Европа и Африка. Предполагается, что к засухам могло привести глобальное потепление.
"Глобальное потепление приводит к тому, что атмосфера удерживает больше водяного пара, что приводит к более экстремальным осадкам. Проблема, когда у вас экстремальные осадки, заключается в том, что вода в конечном итоге стекает, а не впитывается и не пополняет запасы грунтовых вод. Повышение температуры увеличивает как испарение воды с поверхности в атмосферу, так и водоудерживающую способность атмосферы, увеличивая частоту и интенсивность засушливых условий", - объяснил метеоролог из NASA Майкл Босилович.
По словам ученых, запасы пресной воды на Земле вряд ли вернуться к показателям 2015 года. Вероятнее всего, планету ждут еще больше сухих дней.
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