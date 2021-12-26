Австралиец Филип О’Киф первым в мире написал твит силой мысли.
Благодаря имплантированному в мозг чипу Stentrode 62-летний мужчина с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) может совершать покупки в интернете и теперь – превращать свои мысли прямо в твиты.
О выдающейся разработке рассказывает BusinessWire.
По словам компании-разработчика Synchron, это символически важный момент для технологии, которая может открыть дверь для людей с подобными недугами, чтобы те могли оставаться на связи с миром.
Боковой, или латеральный амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига, привёл к тому, что 62-летний О'Киф потерял значительную часть двигательных функций, он не может работать и вести полноценную жизнь. В апреле прошлого года ему имплантировали в мозг чип Stentrode.
По словам Филипа О'Кифа, нужна практика, чтобы научиться пользоваться подобным чипом: "Это как научиться ездить на велосипеде, со временем становится естественным". Теперь он способен не только писать в твиттере, но и совершать онлайн-покупки, а также отправлять электронную почту.
Напомним, что ранее в этом году Илон Маск заявлял об успешном эксперименте своей компании Neuralink, когда его сотрудникам удалось вживить в мозг обезьяны чип с нейроинтерфейсом. Целью чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга.