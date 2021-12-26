В этом ему помог чип Stentrode, который имплантировала компании Synchron

Австралиец Филип О’Киф первым в мире написал твит силой мысли.

Благодаря имплантированному в мозг чипу Stentrode 62-летний мужчина с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) может совершать покупки в интернете и теперь – превращать свои мысли прямо в твиты.

О выдающейся разработке рассказывает BusinessWire.

По словам компании-разработчика Synchron, это символически важный момент для технологии, которая может открыть дверь для людей с подобными недугами, чтобы те могли оставаться на связи с миром.