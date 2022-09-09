Беспощадная жара и засуха иссушили водные пути, обеспечивающие гидроэнергетику, еще одну ключевую альтернативу газовой и угольной энергетике.

Производство солнечной энергии в летний период в Европе выросло на 28% по сравнению с 2021 годом.

Об этом идет речь в материале Bloomberg.

Солнечные батареи производили около 12% электроэнергии в ЕС с мая по август. Согласно анализу Ember, эта энергия стоила бы 29 миллиардов евро (28,9 миллиарда долларов), если бы она производилась на электростанциях, работающих на природном газе.

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Это спасло континент от еще большей зависимости от дорогостоящего ископаемого топлива в условиях самого серьезного энергетического кризиса за последние десятилетия.

"Инвестиции в солнечную энергию окупились. Каждый тераватт-час солнечной электроэнергии помог сократить потребление газа, сэкономив миллиарды для граждан Европы. Понятно, что нам нужно столько солнечной энергии, сколько мы можем получить", – сказал Павел Чизак, аналитик Ember.

Анализ Ember показал, что в летние месяцы солнечная генерация достигла 99,4 тераватт-часов, что на 28% больше, чем годом ранее. Это сэкономило около 20 миллиардов кубометров природного газа для производства электроэнергии.

Ожидается, что новые солнечные фермы будут появляться по всей Европе такими темпами, что производимая ими электроэнергия будет бить рекорды каждое лето, по крайней мере, в течение следующего десятилетия.

Отмечается также, что этим летом спрос резко вырос, так как Европа пострадала от сильной жары. Беспощадная жара и засуха иссушили водные пути, обеспечивающие гидроэнергетику, еще одну ключевую альтернативу газовой и угольной энергетике. Большая часть французских ядерных реакторов была остановлена ​​на техническое обслуживание, что лишило энергосистему еще одного из важнейших источников низкоуглеродной электроэнергии на континенте.

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