Пирог получится сладким и влажным.

Звезда Голливуда Риз Уизерспун, которая известна своими ролями в фильмах "Блондинка в законе", "Дикая" и сериалах "Большая маленькая ложь" и "Утреннее шоу", поделилась рецептом сметанного пирога своей бабушке.

Как пишет The kitchn ссылаясь на кулинарную книгу Риз "Виски в чайной чашке", этот пирог входит в число основных десертов на юге США.

Сначала разогреваем духовку до 175 градусов и смазываем маслом две формы на 22 см. На дно надо выстелить пергамент. Для приготовления теста нам понадобится:

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сливочное масло - 170 г;

мука - 390 г;

сода - 1/2 ч. л.;

Разрыхлитель - 1/2 ч. л.;

мелкая морская соль - 1/2 ч. л.;

жирная сметана - примерно 280 г;

экстракт ванили - 4 ч. л;

яйца - 6 больших;

сахар - 400 г.

Также еще будем готовить глазурь. Для нее нам понадобится:

сливочное масло - 113 г;

коричневый сахар - 110 г;

экстракт ванили - 1 ч. л.;

жирные сливки - 120 г;

сахарная пудра - 415 г.

Просейте муку, разрыхлитель, пищевую соду и соль и отложите в сторону. В отдельной миске смешиваем сметану и ваниль. В чаше миксера взбиваем масло и сахар до пышности и по одному добавляем яйца, продолжая взбивать. Поочередно добавляйте в смесь муку и сметану.

Тесто делим между двумя формами и выпекаем коржи 30-35 минут, даем остыть.

Для глазури растопите масло, добавьте коричневый сахар и сливки, доведите до кипения. Взбиваем и постепенно добавляем сахарную пудру.

На нижнюю лепешку пирога кладем 3/4 стакана глазури, накрываем второй лепешкой и покрываем остальной глазурью. Пирог получится сладким и влажным.

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