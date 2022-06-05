Приготовить торт сметанник по силам даже начинающему кулинару.

Сметанник - простой и невероятно вкусный торт, который многим знаком из детства. Нежность воздушного бисквита подчеркивается легкой кислинкой сметанного крема. Это идеальный десерт к чаю для тех, кто не любит приторные торты.

Сметанник классический двухцветный

Для теста:

Сметана - 500 г.

Масло сливочное - 200 г.

Яйца - 2 шт.

Мука - 3 стакана.

Сахар - 2 стакан.

Какао - 1 ст.л.

Сода - 1 ч.л.

Сахар ванильный по вкусу.

Для крема:

Сметана 30% - 1 кг.

Сахар - 1 стакан.

Сахар ванильный по вкусу.

Для теста яйца взбить с сахаром до пышной светлой пены. Добавить сметану и растопленное сливочное масло. Всыпать просеянную муку и соду. Перемешать тесто и разделить на две одинаковые части. В одну половину добавить порошок какао.

Тесто вылить в круглые формы, выстланные пергаментом. Выпекать 30 минут при 160 градусах. Готовые бисквиты остудить и разрезать поперек. Для приготовления крема взбить жирную сметану с сахаром и ванилином. Смазать сметанным кремом верх коржей и сложить по очереди белые и коричневые коржи. Затем смазать кремом бока торта. Оставить на 30 минут, чтобы сметанник пропитался.

Сметанник на сковороде со сгущенкой

Для теста:

Мука - 600 г.

Сметана - 350 г.

Сахар - 150 г.

Яйца - 2 шт.

Щепотка соли.

Какао - 1 ч.л.

Разрыхлитель для теста - 10 г.

Для крема:

Вареная сгущенка - 300 г.

Сметана - 300гр.

Яйца взбить с сахаром до пышной пены. Добавить сметану и щепотку соли, взбить ещё раз. Добавить в тесто муку, разрыхлитель и какао. Замесить густое тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Оставить тесто в холодильнике на 20 минут. Затем раскатать тонкие круглые коржи одинакового размера. Выпекать с двух сторон на сухой сковороде.

Для теста взбить сметану со сгущенным молоком. Можно взять меньше сгущенки, если любите не очень сладкие десерты. Коржи остудить и смазать кремом. Сверху торт по желанию украсить орехами или крошками печенья.

Простой сметанник без выпечки

Сахар - 100 г.

Кукурузный крахмал - 25 г.

Мука - 40 г.

Яйцо - 2 шт.

Сметана - 400 г.

Масло сливочное - 150 г.

Для основы:

Печенье - 300 г.

Сливочное масло - 100 г.

В кастрюлю высыпать сахар, ванильный сахар, муку, крахмал. Вбить яйца. Добавить сметану и все перемешать. Поставить кастрюлю на средний огонь и варить сметанный крем 10 минут, всё время помешивая. В конце варки уменьшить огонь до минимального.

Снять крем с плиты и сразу вмешать в него размягченное сливочное масло. Охладить крем до комнатной температуры. Печенье измельчить в блендере, либо положить в пакет и разбить молотком. Растопить сливочное масло для основы. Смешать горячее растопленное масло с печеньем. Выложить в круглую форму, сформировать основу и бортики торта.

Убрать форму с печеньем на 15 минут в холодильник. Затем залить основу сметанным кремом и оставить на ночь в холодильнике. Готовый торт можно посыпать крошкой печенья или порошком какао.

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