Сметанник рецепт / фото koolinar.ru

Сметанник - простой и невероятно вкусный торт, который многим знаком из детства. Нежность воздушного бисквита подчеркивается легкой кислинкой сметанного крема. Это идеальный десерт к чаю для тех, кто не любит приторные торты.

Сметанник классический двухцветный

Для теста:

  • Сметана - 500 г. 
  • Масло сливочное - 200 г.
  • Яйца - 2 шт.
  • Мука - 3 стакана.
  • Сахар - 2 стакан.
  • Какао - 1 ст.л.
  • Сода - 1 ч.л.
  • Сахар ванильный по вкусу.

Для крема:

  • Сметана 30% - 1 кг.
  • Сахар - 1 стакан.
  • Сахар ванильный по вкусу.

Для теста яйца взбить с сахаром до пышной светлой пены. Добавить сметану и растопленное сливочное масло. Всыпать просеянную муку и соду. Перемешать тесто и разделить на две одинаковые части. В одну половину добавить порошок какао.

Тесто вылить в круглые формы, выстланные пергаментом. Выпекать 30 минут при 160 градусах. Готовые бисквиты остудить и разрезать поперек. Для приготовления крема взбить жирную сметану с сахаром и ванилином. Смазать сметанным кремом верх коржей и сложить по очереди белые и коричневые коржи. Затем смазать кремом бока торта. Оставить на 30 минут, чтобы сметанник пропитался.

Сметанник простой рецепт / фото ua.depositphotos.com

Сметанник на сковороде со сгущенкой

Для теста:

  • Мука - 600 г.
  • Сметана - 350 г.
  • Сахар - 150 г.
  • Яйца - 2 шт.
  • Щепотка соли.
  • Какао - 1 ч.л.
  • Разрыхлитель для теста - 10 г.

Для крема:

  • Вареная сгущенка - 300 г.
  • Сметана - 300гр.

Яйца взбить с сахаром до пышной пены. Добавить сметану и щепотку соли, взбить ещё раз. Добавить в тесто муку, разрыхлитель и какао. Замесить густое тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Оставить тесто в холодильнике на 20 минут. Затем раскатать тонкие круглые коржи одинакового размера. Выпекать с двух сторон на сухой сковороде.

Для теста взбить сметану со сгущенным молоком. Можно взять меньше сгущенки, если любите не очень сладкие десерты. Коржи остудить и смазать кремом. Сверху торт по желанию украсить орехами или крошками печенья.

Простой сметанник без выпечки

  • Сахар - 100 г.
  • Кукурузный крахмал - 25 г.
  • Мука - 40 г.
  • Яйцо - 2 шт.
  • Сметана - 400 г.
  • Масло сливочное - 150 г.

Для основы:

  • Печенье - 300 г.
  • Сливочное масло - 100 г.

В кастрюлю высыпать сахар, ванильный сахар, муку, крахмал. Вбить яйца. Добавить сметану и все перемешать. Поставить кастрюлю на средний огонь и варить сметанный крем 10 минут, всё время помешивая. В конце варки уменьшить огонь до минимального.

Снять крем с плиты и сразу вмешать в него размягченное сливочное масло. Охладить крем до комнатной температуры. Печенье измельчить в блендере, либо положить в пакет и разбить молотком. Растопить сливочное масло для основы. Смешать горячее растопленное масло с печеньем. Выложить в круглую форму, сформировать основу и бортики торта.

Убрать форму с печеньем на 15 минут в холодильник. Затем залить основу сметанным кремом и оставить на ночь в холодильнике. Готовый торт можно посыпать крошкой печенья или порошком какао.

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