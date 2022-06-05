Сметанник - простой и невероятно вкусный торт, который многим знаком из детства. Нежность воздушного бисквита подчеркивается легкой кислинкой сметанного крема. Это идеальный десерт к чаю для тех, кто не любит приторные торты.
Сметанник классический двухцветный
Для теста:
- Сметана - 500 г.
- Масло сливочное - 200 г.
- Яйца - 2 шт.
- Мука - 3 стакана.
- Сахар - 2 стакан.
- Какао - 1 ст.л.
- Сода - 1 ч.л.
- Сахар ванильный по вкусу.
Для крема:
- Сметана 30% - 1 кг.
- Сахар - 1 стакан.
- Сахар ванильный по вкусу.
Для теста яйца взбить с сахаром до пышной светлой пены. Добавить сметану и растопленное сливочное масло. Всыпать просеянную муку и соду. Перемешать тесто и разделить на две одинаковые части. В одну половину добавить порошок какао.
Тесто вылить в круглые формы, выстланные пергаментом. Выпекать 30 минут при 160 градусах. Готовые бисквиты остудить и разрезать поперек. Для приготовления крема взбить жирную сметану с сахаром и ванилином. Смазать сметанным кремом верх коржей и сложить по очереди белые и коричневые коржи. Затем смазать кремом бока торта. Оставить на 30 минут, чтобы сметанник пропитался.
Сметанник на сковороде со сгущенкой
Для теста:
- Мука - 600 г.
- Сметана - 350 г.
- Сахар - 150 г.
- Яйца - 2 шт.
- Щепотка соли.
- Какао - 1 ч.л.
- Разрыхлитель для теста - 10 г.
Для крема:
- Вареная сгущенка - 300 г.
- Сметана - 300гр.
Яйца взбить с сахаром до пышной пены. Добавить сметану и щепотку соли, взбить ещё раз. Добавить в тесто муку, разрыхлитель и какао. Замесить густое тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Оставить тесто в холодильнике на 20 минут. Затем раскатать тонкие круглые коржи одинакового размера. Выпекать с двух сторон на сухой сковороде.
Для теста взбить сметану со сгущенным молоком. Можно взять меньше сгущенки, если любите не очень сладкие десерты. Коржи остудить и смазать кремом. Сверху торт по желанию украсить орехами или крошками печенья.
Простой сметанник без выпечки
- Сахар - 100 г.
- Кукурузный крахмал - 25 г.
- Мука - 40 г.
- Яйцо - 2 шт.
- Сметана - 400 г.
- Масло сливочное - 150 г.
Для основы:
- Печенье - 300 г.
- Сливочное масло - 100 г.
В кастрюлю высыпать сахар, ванильный сахар, муку, крахмал. Вбить яйца. Добавить сметану и все перемешать. Поставить кастрюлю на средний огонь и варить сметанный крем 10 минут, всё время помешивая. В конце варки уменьшить огонь до минимального.
Снять крем с плиты и сразу вмешать в него размягченное сливочное масло. Охладить крем до комнатной температуры. Печенье измельчить в блендере, либо положить в пакет и разбить молотком. Растопить сливочное масло для основы. Смешать горячее растопленное масло с печеньем. Выложить в круглую форму, сформировать основу и бортики торта.
Убрать форму с печеньем на 15 минут в холодильник. Затем залить основу сметанным кремом и оставить на ночь в холодильнике. Готовый торт можно посыпать крошкой печенья или порошком какао.
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