Британский шеф-повар объединил остроту специй и сладость груши во вкусном торте.

Ноябрь - романтический период осени, когда хочется обернуться одеялом и наблюдать за красотой природы с чашкой чая. Но там, где есть горячая кружка, не лишними будут и сладости. Предлагаем новый рецепт торта от знаменитого британского шеф-повара Джейми Оливера, который подойдет в качестве "сладенького" на осень и зиму.

Необычайный микс пирога - острота имбиря, сладость груши и нежный привкус миндаля захватит сердца самых требовательных гурманов. Эта выпечка рассчитана на 16 человек. Несмотря на изысканность названия: "имбирно-грушево-миндальный торт" - Джейми уверяет, что готовить его чрезвычайно просто. Подробный рецепт опубликовало издание Express.

Еще одна особенность этой выпечки в том, что она не содержит глютена. Вместо муки за основу для теста Джейми берет молотый миндаль. Поэтому это блюдо можно назвать даже праздничным.

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Ингредиенты для осеннего пирога Джейми Оливера

Для коржа нам понадобится:

200 г сливочного масла;

200 г сахарной пудры;

4 куриных яйца, берем более крупные;

220 г молотого миндаля;

Для приготовления карамелизированных груш берем:

300 г имбиря;

один стручок ванили;

550 г сахарной пудры;

4 груши;

20 г сливочного масла.

Если захватили все необходимое, Начинаем приготовление нашего осеннего наслаждения. Процесс займет несколько этапов: отдельно делаем коржик и готовим груши.

Готовим груши на торт от Джейми Оливера

Чистим и мелко натираем имбирь. Берем стручок ванили, раскалываем и удаляем семена. Бросаем все в кастрюлю;

добавляем в кастрюлю 400 г сахара и 700 мл воды. Доводим до кипения и еще провариваем несколько минут на медленном огне. Это полностью раскроет вкус и аромат фрукта;

осторожно берем груши, помогаем себе ложкой, и погружаем в горячую жидкость. Готовим их, пока груши не станут мягкими, около 10 минут;

вынимаем груши из воды и пока что отставляем в сторону. Даем им остыть.

Тем временем занимаемся формой и коржиком. Берем 25-сантиметровую форму (если у вас она больше или меньше, придется прикинуть ингредиенты "на глаз"), застилаем ее дно кулинарной бумагой.

Готовим карамель на груши

В другой кастрюле смешиваем остальные ингредиенты: добавляем 150 г сахара и 100 мл воды и ставим на сильный огонь. Варим их около 15 минут, пока смесь не станет темно-золотисто-коричневой; помешивая наше "зелье", добавляем к нему сливочное масло. Ждем, пока смесь станет напоминать карамельную массу. Осторожно выливаем нашу карамель в форму для торта.

Далее режем нашу проваренную грушу на ломтики и выкладываем ее на теплую карамель. Разогреваем духовку до 180ºC.

Корж на имбирно-грушево-миндальный торт Джейми Оливера

Взбиваем сливочное масло с сахарной пудрой венчиком до однородной массы. В идеале, берем для этого электрический венчик, но и вручную можно справиться;

добавляем к смеси 4 яйца, последовательно одно за другим. После каждого добавления хорошо перемешиваем тесто. Добавляем миндаль и перемешиваем.

Запекаем осенний торт Джейми Оливера

Выливаем тесто на груши в форму. Ставим в духовку на 30-35 минут (температура 180 градусов). Ждем, пока пирог станет твердым на ощупь. Можно проверить его готовность, протыкая зубочисткой. Когда наш десерт пропекся, осторожно достаем выпечку и даем остыть в форме.

Затем переворачиваем форму вверх дном, вынимаем десерт. Все - фирменный имбирно-грушево-миндальный торт от Джейми Оливера готов. Осталось оценить вкус и поделиться кусочком с близкими.

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