Биолог рассказал, как волки научили людей эффективно уничтожать морские суда

Немецкий адмирал решил применить тактику охоты волков в морских боях.

Волки выделяются своей способностью охотиться с невероятной точностью. Они не полагаются исключительно только на силу, а работают в команде. На эту тактику обратили внимание и военные командиры, которые успешно адаптировали ее под реалии морских боев.

Эту историю рассказал эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для издания Forbes.

Во время Второй мировой войны адмирал Карл Дениц из нацистской Германии взял страницу из книги о природе. Он решил применить ту же тактику, которую волки использовали в лесах, к глубоким, открытым водам Атлантики. После этого немецкие подводные лодки, действуя слаженными стаями, стали кошмаром для морского флота союзников.

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Биолог поделился, тактика охоты волков заключается в том, что они движутся как тени среди деревьев, где каждый член стаи знает свою роль. Пока одни волки обходят цель с фланга, отрезая ей пути отхода, другие - гонят добычу прямо к хищникам. В итоге каждая атака просчитана.

Трэверс отметил, что даже один серый волк может бороться с некоторыми видами добычи, включая взрослого лося. Целая стая из четырех серых волков гарантированно превратит лося в еду. Именно поэтому они преуспевают там, где одиночные хищники терпят поражение.

Поведенческие исследования показывают, что охота в волчьей стае - это коллективный процесс, который обусловлен простыми децентрализованными правилами, а не жесткой иерархией или коммуникацией. Биолог объяснил, что волки выслеживают, преследуют и окружают добычу, используя только позиционную осведомленность о своих товарищах по стае.

Трэверс подчеркнул, что именно такой подход к уничтожению врага и использовал немецкий адмирал. Он понял, что одна подводная лодка, как и один волк, имеет свои пределы. Поэтому для потопления вражеских суден лучше атаковать группами.

Это тактика получила название Rudeltaktik (стайная тактика по-немецки). Подводные лодки больше не атаковали поодиночке, а вместо этого атаковали вражеские судна группами. Одна подлодка становилась "тенью", передавая координаты другим подлодкам, которые находились поблизости. Вскоре собиралась целая стая подводных лодок, окружая врага с разных сторон.

Трэверс добавил, что эта тактика оказалась очень разрушительной. Торговые суда, которые перевозили жизненно важные грузы через Атлантику, подвергались постоянным атакам. Целые конвои исчезали под волнами, разорванные на части торпедами, выпущенными со всех сторон.

Спустя годы ВМС США усовершенствовали эту тактику и сделали ее еще более смертоносной. Биолог рассказал, что американцы отправляли свои подлодки патрулировать океаны группами, чтобы покрывать огромные участки воды. Они обменивались разведывательной информацией и совместно планировали засады.

Трэверс напомнил, что американские подлодки атаковали не только военные корабли. Вместо этого они также атаковали японские линии снабжения. Эта стратегия сыграла важную роль в снижении способности Японии продолжать борьбу.

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