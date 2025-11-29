Первый в мире логотип: ученая раскрыла значение тайных отметок на римской посуде

Профессор истории обнаружила скрытые пометки на древнеримской чашке, раскрывающие тайны стеклянной посуды Римской империи примерно с IV по VI век нашей эры.

Профессор Холли Мередит из Университета штата Вашингтон заметила неожиданную деталь, скрытую на виду на древнеримской стеклянной чашке из частной коллекции. Как пишет Independent, этот роскошный предмет, вырезанный из цельного блока стекла где-то между 300 и 500 годами нашей эры, широко почитается за мастерство.

На обороте чашки профессор заметила абстрактные ажурные фигуры, такие как ромбы, листья и кресты, рядом с надписью, которая желала его владельцу долгой жизни. Символы считались чисто декоративными, но Мередит поняла, что они, вероятно, являются знаками их создателей.

По ее словам, эти знаки обозначали мастерские и ремесленников, ответственных за создание стеклянных изделий, действуя как древний эквивалент "логотип бренда".

Она проследила подобные символы на других резных сосудах, связывая их с визуальным языком, которым пользовались стеклоделы примерно с IV по VI век нашей эры.

В течение более 250 лет историки спорят о том, как изготавливались римские стеклянные сосуды, были ли они резными вручную, отлитыми или выдутыми. Однако большинство анализов не вышли за рамки распознавания названий и техник, найденных в надписях.

Последние исследования показывают, что понимание этих сосудов требует больше, чем просто определение их техник, включая распознавание людей и команд стеклодувов, которые стояли за ними.

В своих новых исследованиях профессор Мередит оценила следы от инструментов и надписи, показав, что эти предметы были изготовлены не отдельными стекловарами, а скоординированными командами граверов, полировщиков и учеников.

Каждая чаша, известная как диатрета, сначала была толстостенным полым сосудом, вырезанным в два концентрических слоя, соединенные изящными стеклянными мостиками. По словам исследовательницы, эта техника способствовала созданию "невероятно легкой" конструкции с высокой выносливостью. Это свидетельствует о привлечении нескольких специалистов, которые сотрудничали в течение недель, месяцев или даже лет.

Это побудило ее предположить, что знаки на дне изделия, вероятно, обозначали коллективные мастерские, подобно современному логотипу бренда.

"Это не были личные автографы. Они были древним эквивалентом клейма", - сказала она.

Больше исследований Римской империи

Напомним, что недавно ученые предположили, что во времена Римской империи было построено значительно больше дорог, чем предполагалось ранее. Всего, как считается на Европейском континенте римлянами было построено до 3000 километров дорог. Ученые даже составили карту этих дорог.

