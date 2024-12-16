Археологи изучили блок кольчуги римской армии использовала для ремонта своих военных доспехов.

Исключительно сохранившаяся римская кольчуга, найденная в 2012 году в Германии показала, как римские солдаты ремонтировали свои доспехи, чтобы быть готовыми к бою.

Недавно кольчуга, датируемая II–III веками нашей эры, была изучена с использованием передовых методов визуализации, пишет Interesting Engineering.

По мере расширения Римской империи военные размещались все дальше от военных ремонтных мастерских, что требовало обращения к местным мастерам. До сих пор оставалось загадкой, как римская армия содержала свое снаряжение. Огромный блок кольчуги, обнаруженный в небольшом поселении за пределами римской легионерской крепости, наконец пролил свет на этот неизвестный аспект военной доблести Римской империи, которая простиралась на 1,9 млн кв миль.

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"Это первое явное доказательство того, что кольчуга ремонтировалась за пределами римского военного сооружения", - прокомментировал доктор Мартейн Вейнховен из Чешской академии наук.

Начав с рентгеновских лучей и КТ-сканирования высокого разрешения, археологи проникли в кусок металла, не повредив его. Они смогли идентифицировать не одну, а четыре разных кольчуги.

Они пришли к выводу, что со временем два почти полных слоя кольчуги заржавели и слились с двумя фрагментарными частями, образовав запас, который датируется II и III веками нашей эры.

Авторы исследования предполагают, что римская армия перерабатывала металлическое снаряжение разными способами, но железные кольчуги не могли быть переплавлены из-за крошечных связанных колец, из которых состоит конструкция.

Ученые предполагают, что они, должно быть, перерабатывали кольчугу, как и текстиль. Когда они считались непригодными, они становились "донорами" для заплат и ремонта других кольчуг, все еще находящихся в эксплуатации.

Поскольку часть была найдена в поселении вблизи римского форта, это говорит о том, что армия работала с местными ремесленниками, которые могли ремонтировать кольчуги.

Другими словами, военное содержание в Римской империи не было универсальным. Солдаты адаптировались по мере необходимости. В этом случае им пришлось повторно использовать свое снаряжение.

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