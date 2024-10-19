Далеко не все украинцы понимают, что такое категория сток.

Все знают о том, что одежда из секонд-хенд - это бывшая в употреблении, то есть ее уже кто-то носил, но разные люди по разным причинам продолжают составлять свой образ именно с помощью секонд хендов и стоков. УНИАН расскажет, где лучше и безопаснее покупать одежду и стоит ли доплачивать за стоковые вещи.

Что такое стоковая одежда - главные отличия от "секонда"

Важно понимать, откуда берут вещи в секонд-хенд, для того чтобы понять разницу между таким типом магазина и вариантом "вторые руки". Сток секонд хенд - это магазин, в котором представлены новые вещи из коллекций известных брендов. Та одежда, что не была продана за границей, в итоге отбирается специальными менеджерами и отправляется в Украину, где ее уже размещают в стоках. Можно заметить, что одежда в стоках не продается на вес - на каждой модели всегда есть бирка с ценой, а стоимость вещей значительно выше, чем в секонд-хенде.

Для того чтобы понять, одеваться в стоках или нет, можете попробовать ответить себе на вопрос о том, что значит стоковая одежда конкретно для вас. Если вы "гонитесь" за брендовыми вещами и не хотите переплачивать за них баснословные суммы, то есть смысл поискать нужную модель в стоке. К тому же, именно в стоках можно приобрести абсолютно новую одежду, которую точно до вас никто не носил.

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Что такое секонд-хенд и стоит ли покупать там одежду

Одежда из секонд хенда - это всегда уже б\у вещи, то есть, ношенные каким-то другим человеком. Украинцы, которые с началом полномасштабного вторжения в 2022-м году выехали за границу, могли видеть, как именно собирают такую одежду. На улицах иностранных городов стоят специальные железные контейнеры, в которые граждане другой страны бросают ненужные вещи. Затем эти контейнеры забирает служба, обрабатывает дезинфицирующими растворами, упаковывает в большие упаковки и отправляет в Украину. Этот запах в итоге довольно трудно отстирать, к тому же, не все люди готовы носить одежду после незнакомого человека.

Сколько существует такой тип магазинов - столько ведутся споры между противниками и поклонниками секонд-хендов. Те, кто "за" шоппинг в подобных местах, объясняют, почему лучше покупать одежду в секонд хенде - во-первых, чем меньше вещей человек потребляет, тем лучше себя "чувствует" окружающая среда, а во-вторых, очень часто среди гор тканевого мусора можно найти жемчужину текстильной промышленности.

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