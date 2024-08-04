Иногда людям трудно избавляться от вещей, которые им уже давно не нужны.

Каждый человек по-своему решает, как ему организовать свое пространство дома, на работе или во время путешествий в другие города. Мозг человека работает по-разному, поэтому если вы увидели картинку с красиво сложенными вещами, это не значит, что такая схема вам тоже подойдет. Некоторые люди, когда видят пространство, сразу бросаются реализовывать его потенциал, а другие могут вообще растеряться и не знать, что сделать. Поэтому эксперт по уборке Соня Вайзер дала советы о том, как легко можно упорядочить свое пространство, которым вы будете наслаждаться, передает Business Insider.

Не стоит покупать контейнеры для хранения вещей заранее

Многие любят ходить в магазины, где можно приобрести разнообразные вещи для дома. Благодаря этому можно снять стресс, прогуляться и успокоиться. Однако набор идеально промаркированных контейнеров для хранения может не помочь вам, считает Соня Вайзер, ведь важно сначала разобраться, какие вещи вам нужны, а какие стоит выбросить. Поэтому сначала избавьтесь от всего беспорядка, а потом покупайте контейнеры для хранения вещей, которые вам действительно нужны.

Сначала попробуйте разобрать свои шкафы и ящики

У вас точно должен быть ящик, где лежит весь хлам, который давно стоит выбросить. Речь идет о месте, где хранятся старые квитанции, разряженные батарейки, визитки и другие ненужные вещи.

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"Начните со всех мест, которые можно использовать для хранения. Шкафы, аптечки, книжные полки, ящики письменного стола - вынимайте их по очереди и перебирайте понемногу. Разделите их на то, что вы хотите оставить, что вы хотите пожертвовать или отдать кому-то из знакомых, а что вы хотите выбросить. Закончив, вы, вероятно, обнаружите, сколько места у вас уже есть. Видите? Вам не нужны все эти коробки!", - подчеркнула эксперт.

Если вы сентиментальны, найдите человека, который поможет избавиться от ненужных вещей

Иногда людям трудно избавиться от того, что вызывает у них воспоминания. К примеру, открытки от бывших, афиши или билеты на концерт, макаронные изделия, которые ваш ребенок делал в детском саду, все это вызывает ностальгию.

"Вам не обязательно избавляться от всего этого, но по крайней мере уменьшите их количество, чтобы они не занимали столько места. Сфотографируйте вещи для потомков, если думаете, что будете по ним скучать", - рекомендует Соня Вайзер.

Лучше избавьтесь от всех упаковок

Если вы не собираетесь что-то продавать из своих вещей, то вам не нужно хранить оригинальную коробку, лучше ее выбросить, чтобы она не занимала лишнего места. Если же вы храните коробку для инструкции к тому или иному прибору, попробуйте посмотреть, есть ли они на сайте компании.

"Если их нигде нет в Интернете, сфотографируйте нужные вам инструкции, а затем утилизируйте бумажные копии", - подчеркнула эксперт.

Не следует держать в шкафу одежду, которую вы уже не носите

Бывают обстоятельства, когда смена размера одежды действительно нужна, однако хранить одежду, которую вы используете, чтобы проверить, удалось ли вам похудеть, редко идет на пользу вашему психологическому состоянию, считает Соня Вайзер.

"Я тоже была виновата в этом; я хранила платья с единственной целью - измерить себя. Вместо этого используйте драгоценное пространство шкафа, чтобы хранить вещи, которые хорошо смотрятся для вас. Если вы меняете размер, вы можете получить новую одежду либо в магазине, либо от людей из вашего окружения. Пространство в шкафу - это драгоценное сокровище", - подытожила она.

Домашние дела - другие советы

Ранее блогер Шантель Ибботсон рассказала, как сделать вашу загрязненную старую белую одежду снова белоснежной и "новой". Она рассказала о своем универсальном методе, позволяющем придать старой одежде свежий и яркий вид.

"Шантель взяла грязное белое белье, включая грязные носки и тусклые, поношенные футболки, и бросила их в раковину. Затем она замочила старую одежду в горячей воде и добавила одну чашку стирального порошка, одну столовую ложку средства для мытья посуды и четверть чашки пятновыводителя", - рассказали в Daily Mail.

В свою очередь эксперт Джейд Крукс поделился, при какой температуре нужно стирать постельное белье.

"Когда дело доходит до стирки постельного белья, установите температуру вашей стиральной машины от 30 до 40 градусов по Цельсию. Это лучшая температура для правильного и эффективного удаления грязи, жира для тела и уничтожения бактерий, одновременно защищая волокна вашего постельного белья", - посоветовал он.

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