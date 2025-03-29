Далеко не все считают его эффективным.

В сети обсуждают "тест на соль", который якобы использует на собеседованиях руководитель Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Как передает Daily Mail, когда на одну должность подаются два идеальных кандидата, он приглашает их на ужин и наблюдает за тем, как они пробуют блюда. По его словам, простой тест помогает ему определить, насколько эти люди импульсивны.

О преимуществе такого метода писали и пользователи Reddit. Один из них рассказал, что однажды на работу в компанию из списка Fortune 500 (топ крупнейших американских корпораций, упорядоченных по валовому доходу, - УНИАН) подали заявки двое сильных кандидатов:

Видео дня

"Один из них окончил Гарвард, а другой - Йельский университет. Они оба были исключительными во всех отношениях, имели средний балл 4.0 и многочисленные рекомендации, подтверждающие их характер. Они оба были настолько хороши, что генеральный директор не мог решить, кого из них взять на работу, а поскольку была только одна вакансия, то нанять можно было только одного".

Босс пригласил мужчин на ужин, во время которого наблюдал, кто будет солить еду до того, как начнет есть, а кто - сначала попробует ее. Один из кандидатов сразу начал солить и перчить блюда, а другой откусывал небольшой кусочек от каждого, а затем посолил и поперчил несколько из них.

Руководитель отдал предпочтение второму мужчине. По его мнению, такое отношение к еде демонстрирует, что в работе он будет оценивать положение вещей, чтобы знать, что именно нужно исправить:

"Эти двое мужчин были идеальными во всех отношениях, но человек, который сначала попробовал еду, знал, что некоторые вещи не нуждаются в дополнительном вкусе, а некоторые - нуждаются. Я сразу понял, что этот человек будет исправлять вещи, но также не будет исправлять вещи, которые не нуждаются в исправлении".

Некоторые комментаторы не оценили такой подход к отбору кандидатов:

"Поздравляю, вас втянули в одну из старейших притч о лидерстве".

"А что, если он любит соль? Что если он любит соль так сильно, что если бы в любом ресторане подали блюдо по его вкусу, то другие не смогли бы им насладиться?".

"Я просто сперва пробую блюдо, потому что не делать этого невежливо".

Другие тесты на собеседованиях

Ранее женщина, работающая в сфере связей с общественностью, рассказала, что для повторного собеседования соискатели работы должны пройти ее простой тест "расскажи мне анекдот".

А управляющий директор глобальной компании Xero Australia Трент Иннес удивила своим "тестом горячего напитка", который помогает ей понять, подходит ли им кандидат.

Вас также могут заинтересовать новости: