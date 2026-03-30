Идеально выпить стакан воды перед кофе: специалист рассказала, как правильно начинать утро

В целом специалисты советуют чесно ответить себе, действительно ли вы любите кофе, или это привычка навязанная кем-то.

Утром перед тем, как приступить к чашке кофе, идеально выпить стакан воды, чтобы разбудить все системы организма.

Эксперты по питанию посоветовали пересмотреть свои утренние привычки и немного сместить акценты, пишет Gandul. В частности, эксперты не советуют сразу бежать за кофе, а через 10 минут после пробуждения выпить стакан воды, затем пойти в душ.

То есть, если человек по утрам делает так: просыпается, пьет воду, идет в душ, и только потом - через минут 20-25 добирается до кофе, это будет лучше для его здоровья.

При этом специалисты по питанию посоветовали перед кофе съесть что-нибудь полезное, например, лосося, авокадо или немного сыра, чтобы добавить жира и клетчатки. Этот небольшой кусочек белка или вареное яйцо, съеденное утром, помогает регулировать уровень сахара в крови весь день.

Такой распорядок позволяет начать день с энергией, а кофе на самом деле лишь обманывает человека.

Также специалисты посоветовали определить для себя, в действительно ли вы любите кофе, или это просто привычка, выработанная годами.

"Если вы пьете большой латте по утрам... на самом деле вы уже не пьете кофе. Вам может не нравиться кофе, но вы выработали привычку пить теплую жидкость. И тогда вы даже можете заменить его чашкой теплой воды", - сказала одна из специалистов по питанию и добавила, что это может звучать смешно, но вы даже не заметите его отсутствия.

Если вам нравится кофе за его настоящий вкус, вам вообще не нужно ничего в нем менять.

Также специалисты призвали к осознанности в употреблении кофе. Они рекомендовали задуматься, от кого была перенята привычка пить кофе и так ли уж она нужна именно вам.

"Осознайте, что вы переняли эту привычку от матери, отца или бабушки с дедушкой, или коллег. Все делают перерыв на кофе, но вы можете пить воду. Ваши коллеги будут разговаривать с вами, даже если вы пьете воду, потому что вы не любите кофе", - сказала специалист.

Ранее учные рассказали, что пить женщинам за 65 для здоровья костей. Они объяснили, что плотность костной ткани является ключевым показателем риска остеопороза. Поэтому важно выбирать полезные напитки, среди которых часто есть чай и кофе.

Также психиатры ответили на вопрос о том, может ли кофе улучшать настроение. Они отметили, что кофеин силивает дофаминовую сигнализацию в мозге и заставляет человека чувствовать себя более энергичным и бодрым.

