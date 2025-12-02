Подводный 'спецназовец': шведы создали первую субмарину 5-го поколения

Шведская подводная лодка A-26, которую компания Saab будет поставлять Польше в рамках многомиллиардного контракта, стремительно привлекла внимание мировых военно-морских экспертов. В Saab ее уже называют "первой подводной лодкой 5-го поколения".
Wionews объясняет, что стоит за этим громким утверждением.
Подводная лодка нового поколения
Решение Варшавы включить A-26 в программу Orka усилило интерес к субмарине, которую Saab позиционирует как революционную разработку. Компания описывает ее как платформу, отвечающую новым требованиям НАТО к многодоменным операциям - от глубокой разведки и стелс-действий до ударов на большие дистанции.
A-26 сочетает малозаметность, возможности сбора разведданных, работу в сложных прибрежных водах и выполнение миссий на морском дне - все, что формирует новую архитектуру подводных операций.
Новый класс субмарин разработан для полноценного участия в многодоменных операциях НАТО.
A-26 оборудован:
- передовыми системами ISR, которые обеспечивают непрерывную разведку;
- бортовой обработкой данных с элементами ИИ;
- возможностью наносить удары на большие расстояния;
- высокой гибкостью для совместных действий с союзниками.
По замыслу Saab, это не просто субмарина - это центр сбора, анализа и передачи боевых данных.
Максимальная малозаметность
A-26 имеет комплекс мер "балансировки сигнатур", что делает его одной из самых тихих лодок в мире.
Среди ключевых особенностей:
- ультранизкий акустический профиль, который выходит за пределы традиционных частот;
- уменьшенные магнитные и электрические сигнатуры;
- корпус со специальным покрытием и геометрией, снижающей радиолокационную заметность;
- двигатель Стирлинга, который обеспечивает почти бесшумную воздушно-независимую работу.
Идеальна для Балтийского моря
Субмарина создана специально для сложных условий Балтики - мелководья, резких перепадов глубин и насыщенной военной активности.
A-26 может оставаться незаметным на мелководье, а также вести разведку движения кораблей, связи и активности противника. Кроме того, субмарина умеет работать автономно длительное время.
Война на морском дне
Одной из самых инновационных функций является способность A-26 вести операции на морском дне.
Через многоцелевой портал лодка может запускать беспилотные подводные аппараты, высаживать группы спецназначения, а также работать с подводными объектами и кабелями.
Более того, субмарина умеет ложиться на морское дно, избегая обнаружения. Эта особенность дает ей роль "подводного спецназовца".
Ударный потенциал
Подводная лодка способна выполнять точные удары по кораблям и наземным целям. Она может применять торпеды большой дальности, а в будущем - ракеты подводного базирования.
Это превращает A-26 из "скрывающейся" в "наносящую удар".
A-26 собирает и классифицирует вражеские сигналы, что позволяет ему:
- улучшать данные целеуказания;
- поддерживать кинетические и некинетические операции;
- вмешиваться в коммуникации противника;
- работать с подводными кабелями - ключевым элементом подводной инфраструктуры.
В Saab отмечают, что это соответствует доктрине Швеции по подводной информационной войне.
Благодаря автономности, скрытности и способности действовать во всех средах - на поверхности, под водой, на дне и в информационном пространстве - A-26 фактически определяет новый стандарт подводных сил.