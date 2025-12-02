Подводный 'спецназовец': шведы создали первую субмарину 5-го поколения

Его появление может изменить баланс сил в Балтийском море, а Польша, получив три такие субмарины, существенно увеличивает свою способность сдерживать Россию.

Шведская подводная лодка A-26, которую компания Saab будет поставлять Польше в рамках многомиллиардного контракта, стремительно привлекла внимание мировых военно-морских экспертов. В Saab ее уже называют "первой подводной лодкой 5-го поколения".

Wionews объясняет, что стоит за этим громким утверждением.

Подводная лодка нового поколения

Решение Варшавы включить A-26 в программу Orka усилило интерес к субмарине, которую Saab позиционирует как революционную разработку. Компания описывает ее как платформу, отвечающую новым требованиям НАТО к многодоменным операциям - от глубокой разведки и стелс-действий до ударов на большие дистанции.

A-26 сочетает малозаметность, возможности сбора разведданных, работу в сложных прибрежных водах и выполнение миссий на морском дне - все, что формирует новую архитектуру подводных операций.

Новый класс субмарин разработан для полноценного участия в многодоменных операциях НАТО.

A-26 оборудован:

передовыми системами ISR, которые обеспечивают непрерывную разведку;

бортовой обработкой данных с элементами ИИ;

возможностью наносить удары на большие расстояния;

высокой гибкостью для совместных действий с союзниками.

По замыслу Saab, это не просто субмарина - это центр сбора, анализа и передачи боевых данных.

Максимальная малозаметность

A-26 имеет комплекс мер "балансировки сигнатур", что делает его одной из самых тихих лодок в мире.

Среди ключевых особенностей:

ультранизкий акустический профиль, который выходит за пределы традиционных частот;

уменьшенные магнитные и электрические сигнатуры;

корпус со специальным покрытием и геометрией, снижающей радиолокационную заметность;

двигатель Стирлинга, который обеспечивает почти бесшумную воздушно-независимую работу.

Идеальна для Балтийского моря

Субмарина создана специально для сложных условий Балтики - мелководья, резких перепадов глубин и насыщенной военной активности.

A-26 может оставаться незаметным на мелководье, а также вести разведку движения кораблей, связи и активности противника. Кроме того, субмарина умеет работать автономно длительное время.

Война на морском дне

Одной из самых инновационных функций является способность A-26 вести операции на морском дне.

Через многоцелевой портал лодка может запускать беспилотные подводные аппараты, высаживать группы спецназначения, а также работать с подводными объектами и кабелями.

Более того, субмарина умеет ложиться на морское дно, избегая обнаружения. Эта особенность дает ей роль "подводного спецназовца".

Ударный потенциал

Подводная лодка способна выполнять точные удары по кораблям и наземным целям. Она может применять торпеды большой дальности, а в будущем - ракеты подводного базирования.

Это превращает A-26 из "скрывающейся" в "наносящую удар".

A-26 собирает и классифицирует вражеские сигналы, что позволяет ему:

улучшать данные целеуказания;

поддерживать кинетические и некинетические операции;

вмешиваться в коммуникации противника;

работать с подводными кабелями - ключевым элементом подводной инфраструктуры.

В Saab отмечают, что это соответствует доктрине Швеции по подводной информационной войне.

Благодаря автономности, скрытности и способности действовать во всех средах - на поверхности, под водой, на дне и в информационном пространстве - A-26 фактически определяет новый стандарт подводных сил.

